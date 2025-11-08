Slušaj vest

Voditeljka vremenske prognoze na RTS-u, Jovana Arsić Zbiljić, postala je mama.

Jovana je rodila zdravog dečaka, a ako je suditi po njenom osmehu, ona se nakon porođaja oseća dobro i presrećna je.

Ona i njen partner bebi su dali ime Bogdan, a ponosna majka podelila je prve fotografije sina prvenca iz porodilišta uz emotivni opis.

- Bože, čuvaj nam ovo pile, ovu mrvu zlata i svile”. Kasno popodne, tog 7. novembra rodio se naš Bogdan Zbiljić. Stigao je baš sedmog u mesecu, a mama i tata taj dan uvek obeležavaju kao svoj dan, jer su zajedno od 7.1.2017. godine. Bogdan nam je došao na ovaj svet i u naše živote tačno 10 dana pre maminog rođendana, pa će sada ova mala tročlana porodica biti bogatija za još jedno novembarsko dete i još jednu škorpiju.Iako je ovako mali, već nam je pružio toliko ljubavi, sreće, zahvalnosti i najjačih emocija koje do sada nismo ni poznavali na ovaj način. Mi ćemo ga neizmerno voleti i čuvati zauvek - napisala je voditeljka.

Bogdan je muško ime staroslavenskog porekla. Nastalo je spajanjem reči Bog i reči dati. Ime označava onog koji je Bogom dan.

Jovana o borbi sa anksioznošću

Voditeljka vremenske prognoze jednom prilikom otkrila je da se borila sa anksioznošću, te je priznala da i danas joj nije strana kada ima javne nastupe.

- Svetski je dan mentalnog zdravlja, a kako je meni ova tema veoma važna, delim sa vama ono o čemu nisam odavno pričala. Anksioznost mi je dobro poznata, a i dan danas učim da je savladam, kada nastupi... - napisala je jednoj objavi.

