Nakon razvoda od supruge Sonje o odnosu pevača Željka Šašića i njegove ćerke Sofije naširoko se pričalo i pisalo, a ona je u jednom trenutku sa društvenih mreža skinula očevo i napisala prezime tadašnjeg očuha, popularnog Željkovog kolege Ace Lukasa.

Lukas je tokom gostovanja u jednoj emisiji govorio o odnosu sa Sofijom i istakao da ju je oduvek voleo kao svoje dete i da se divno slažu, ali da nikada nije želeo da ona bude o lošim odnosima sa Željkom.

Sonja i Aca Lukas Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

- Nisam ja uzeo ženu Željku Šašiću, oni su se razveli kad smo Sonja i ja počeli priču. Ne znam što je on toliko ljut na mene, ja sam mu učinio dobro, dosta dobrih stvari sam mu učinio. Stvarno mislim da je dobar pevač i da je mogao mnogo više u karijeri da postigne, ali nije. Ne mislim o njemu ništa loše, a druga stvar, on je otac deteta koje je odraslo sa mnom, Sofijin otac, ona je moje peto dete - rekao je on u emisiji "Pretres" i dodao:

- Međutim, nikada nisam hteo da napravim situaciju da ona svog oca zaboravi ili tako nešto. Često sam bio inicijator da se vidi sa ocem. Mislim da danas imaju super odnos. I sa mnom ima super odnos. Nikada nisam hteo da joj zamenim oca, ali ona zna da sam uvek tu za nju i do kraja života ću je gledati kao svoje dete. Jednom prilikom sam Sofiju, ona je tada bila mala, pitao da li je išla kod tate skoro, rekla je da nije oko tri nedelje. Rekao sam joj da pozove tatu i da ću ja da je odvezem da se vide. Nije lepo što je on pričao ružno za mene i Sonju, jer nikada Sofiju nisam hteo da odvučem od oca, naprotiv... Jednom prilikom mi je rekla da bi volela da se preziva Vuksanović. Ništa lepše nisam u životu čuo i bilo mi je milo, ali nisam dozvolio to, jer sam se stavio u poziciju njenog oca. Ne treba joj to uzeti za zlo, tada je bila mala.

"Prvi put čujem da su Sonja i Lukas u ratu"

Podsetimo, Sofija se sinoć pojavila na koncertu Emine Jahović u Sava Centru, te je tom prilikom prokomentarisala odnos njene majke Sonje Vuksanović i Ace Lukasa.

- Nisam ispratila, ne znam da se dešava ikakav rat. Ja prvi put čujem da su u ratu, to je očigledno medijski rat. Ja ništa ne čitam, meni ljudi šalju. Jedna drugarica meni sve prosleđuje, mene ništa ne dotiče, ja sam oguglala na to, na loše komentare - rekla nam je.

