Jedan od najpopularnijih pevača na ovim prostorima Zdravko Čolić već decenijama zauzima visoko mesto na listi srcelomaca, to je karijera koja je tekla uporedo sa onom muzičkom. Mnogo dama od Vardara do Triglava ni danas mu "ne bi oprostilo".

Ipak, njegovo srce već više od dve decenije pripada supruzi Aleksandri, s kojom ima dve ćerke, a malo ko zna ko je bio prva ljubav Zdravka Čolića.

Zove se Jasna Ornela Beri, ima 70 godina i ugledna je bosanskohercegovačka glumica.

Čola i Jasna zaljubili su se sedamdesetih godina prošlog veka, dok su oboje živeli u Sarajevu. No, o toj romansi ona je progovorila decenijama kasnije.

- Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, tu su bili ne samo muzičari, već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se prvi put zaljubila – pričala je Jasna za “Dnevni avaz”.

- Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će postojati jedan deo u mom srcu koji je rezervisan sam za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život.

Ponovan susret nakn mnogo godina

Putevi su im se nakon toga razdvojili, a onda su se posle rata ponovo sreli.

- Bio je to vrlo emotivan susret. Zdravko je osoba koja širi pozitivnu energiju, ima ono nešto. On je dobar čovek. Ja sam kod njega volela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje.

Foto: Antonio Balic / imago stock&people / Profimedia

- To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Posvetio mi je pesmu “Noć mi te duguje” – otkrila je prva ljubav Zdravka Čolića, koju smo gledali u popularnim filmovima i serijama kao što su "Žikina dinastija", "Ne daj se Nina", “U zemlji krvi i meda”, “Grbavica, “Lud, zbunjen, normalan”...

