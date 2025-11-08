Slušaj vest

Umetnica Ema Bregović je ćerka muzičara Gorana Bregovića koja se retko pojavljuje u javnosti. Ona se jednom prilikom prisetila nezgode koju je doživela tokom školovanja.

Umalo ostala bez ruke

O ovom dramatičnom događaju u kom je umalo ostala bez ruke je sama Ema Bregović jednom prilikom pričala.

- Dok sam studirala u Školi lepih umetnosti doživela sam vrlo dramatičnu nezgodu, strug mi je povukao rukav. Malo je falilo da izgubim ruku. Danas ne radim sama, okružena sam stručnim ljudima. Puno toga imam još da naučim, a za sada strug gledam izdaleka - rekla je Ema ranije za magazin "Hello".

Da upiše likovnu akademiju i da se bavi vajarstvom Ema je kako je ranije govorila imala podršku porodice.

- Roditelji su me uvek podržavali u mojim odlukama, mada mislim da ništa od onoga što sam želela za njih nije bilo iznenađujuće - rekla je Ema, koja potiče iz umetničke porodice.

Ema je takođe jednom prilikom pričala i o tome da li je opterećuje slava njenog oca.

- Srećom, ne živim estradnim životom, i to je veliko olakšanje. Živimo jednostavno, bez glamura, družim se sa normalnim ljudima. Roditelji su me uvek terali da studiram, možda ću da upišem još jedan fakultet. Interesuju me filozofija, psihologija i antropologija. Ne mislim da me je ikada sputavalo to što sam ćerka Gorana Bregovića. Roditelji su mi govorili da ništa ne može da padne s neba, da mora mnogo da se radi i da je to suština života - istakla je Ema ranije.

Podsetimo, Goran Bregović Brega sa suprugom Dženanom ima ćerke Lulu, Unu i Emu i sve tri su različite vere.

Vanbračnu ćerku dobio sa plesačicom

Ipak, ono što je malo poznato jeste da Brega ima još jednu ćerku, koju je dobio iz veze sa plesačicom u noćnom klubu. Naime, strast prema ženama javila mu se još sa 17 godina, kada je počeo da svira u jednom klubu. Tamo je upoznao plesačicu iz Sarajeva Jasenku, sa kojom je bio u ljubavi u dvadesetim.

Tada se rodila Željka Bregović, koja se nikada nije pojavljivala u javnosti. Sa ocem je u odličnim odnosima. Željka je 2003. godine rodila ćerku Bjanku, a upravo njenim rođenjem slavni Brega je prvi put postao deda. Bjanka je definitivno povukla gene na svog slavnog dedu, budući da uspešno svira klavir, dok najstarija Bregina naslednica pored nje ima još jedno dete.

Željka je jedno vreme živela u Beču, ali je odlučila da se vrati u Sarajevo.Željka ima dve ćerke i završila je fakultet dizajna. U austrijskoj prestonici imala je radnju u kojem je podavala nakit, ručno vezene stvari poput torbi, remena i haljina, kao i kreacije od ručno oslikane svile, a isto to danas ima i u Sarajevu, na Baščaršiji.

Goran Bregović prima nagradu za životno delo: