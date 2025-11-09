Slušaj vest

Danijel Dujković Munjez, učesnik popularnog rijalitija „Elita 8“, svojim pojavom i turbulentnim odnosom sa Stefani Grujić uspeo je da privuče veliku pažnju gledalaca i izazove brojne reakcije. Ipak, ovu sezonu rijalitija odlučio je, bar za sada, da prati iz svog doma, te nije od samog početka ušao u Belu kuću.

Nakon završetka rijalitija, Munjez i Stefani postali su roditelji sina Konstantina. Danijel danas ističe da mu je porodica na prvom mestu i da sada živi potpuno drugačijim, mirnijim životom nego ranije.

- Trenutno mi je dete na prvom mestu i moram da se odreknem bilo čega u životu zbog toga. Pričali su mi da nisam dobar otac, a i nisam bio dok nisam dete uzeo u ruke, a sada mi je vreme sa njim nešto prelepo i mislim da je to jedini moj smisao za sad - rekao je Munjez za "Blic" i otkrio da je zbog zbog komentara koje određena osoba upućuje njegovom sinu Konstantinu, bio primoran da završi u policiji.

- Odmah sam okačio na Instagramu objavu i pitao ko je osoba, pošto vidim da je neki bolesnik i budaletina. Prijavio sam ga i dobio sam mejl da je zabeležena prijava za sajber nasilje, odnosno prijava osobe koja je uzimala dete od devet meseci u usta. Saznao sam da je iz Zagreba, a pošto je u pitanju moje dete da mi je bliže drugačije bi se završilo. Gledam da korigujem moje ponašanje, a on i ja ćemo se sresti sigurno.

"Imam puno pravo da viđam dete"

- Oko stvari oko deteta se konsultujem sa Stefaninom majkom Ninom, a mi imamo komunikaciju oko deteta, ali gledam i to da nemam već se oko svega čujem sa njenom mamom. Imam puno pravo da viđam dete, nemam ograničenja. Ovako je najbolje i ništa dobro ne bi donelo naša komunikacija, a pokušali smo i vezu kada smo izašli, ni to nije išlo i bitno je da dete ne trpi. Moju nagradu sam dobio od rijalitija, a ostali neka se bore za novac - priča on, a onda se dotakao i odnosa njegovog prijatelja Borislava Terzića Terze sa Milicom Veličković, koji nakon što su dobili ćerku Barbaru, nisu mogli da pronađu mirnu luku.

- Stvari oko Milice i Terze mi se ne sviđaju, ali nikada mu ne bih javno pridikovao. On ne razmišlja glavom i žao mi je što su u takvom odnosu i nadam se da će se to popraviti. Na vezi sam sa Milicom svaki dan, ona je ogorčana i smatra i dalje da on treba da bude “NN“. On je ušao u ovu sezonu da se stacionira, da ima dete gde da mu dođe i video sam da već renovira kuću i da je neki novac ostavio roditeljima da imaju da prave sve to. Milica i sada ima zamerke na Terzu i ja mu isto zameram tu stvar jer se kune u dete i ne treba to da radi i jedva čekam da se vidimo i da mu to kažem.

Munjez je u svom maniru prokomentarisao i trougao između Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Asmina Durdžića.

- Aneli tera rijaliti i ništa joj nije sveto, sa vrata je napala Luku koji je brani. Voleo bih da Sita uđe, a tamo su se mnogi zapleli u lažima. Situacija kod Aneli se nije promenila zbog Maje, kakva Maja, već zato što je znala da su tamo i Asmin i Janjuš. Maja je sposobna devojka koja može da zavede Luku samo da hoće. Gledala je Anđela i mislim da joj se sviđa, pa čak i Janjuš joj se više sviđa nego Luka – u svom maniru rekao je on, pa se dotakao i Anelinog nećaka Nerija koji je učesnik aktuelne sezone.

- Katastrofalno mi je da dete uđe da pljuje svoje majke, jer je sve to mogao i napolju da kaže. Zarad kojih para? Ponudi mi 200. 000 evra da moju majku blatim, nema tih para, a naveo sam situaciju i realne pare koje mogu da se dobiju od rijaliti učešća. On svaki dan komentariše loše majku i da je najgora ugrizi se za jezik...

On je otkrio da kada bi postao učesnik aktuelne sezone da bi imao i posebne zahteve.

- Nikad ne reci nikad, ne smem da kažem da li sam u pregovorima. Gledajte, pratite možda budem učesnik. Dugačak je spisak kome se neću javiti, ali sada znam ono što bih rekao o svakome. Voleo bih da mi produkcija ako ulazim omogući da vidim dete jednom mesečno, to će biti jedna od stavki ugovora i mislim da će mi sigurno izaći u susret - iskren je bio on.

Istetovirao ime sina

Podsetimo, on je tada govorio kako je rešio da svoj život dovede u red, tačnije da se okane starih i lošijih navika i posveti se onim boljim, s obzirom na to da je postao otac, a sudeći po njegovim fotografijama na instagramu, jasno je da je okrenuo novi list. Naime, on je nedavno objavio fotografiju svojih grudi, na kojima je istetovirao ime svog sina.

