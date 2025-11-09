Slušaj vest

Vila legendarnog srpskog košarkaša Marka Jarića u Beogradu pre nekoliko godina je proglašena za najlepšu u srpskoj prestonici.

Čuveni reprezentativac koji je sa nacionalnim timom ostvario velike uspehe je 2018. godine odlučio da, pored skupocenih nekretnina koje poseduje u SAD, uloži u kuću u Srbiji.

Kupio je staru kuću na Dorćolu i za njenu transformaciju platio tri miliona evra. Odlučio je da spoljnom delu zadrži stari izgled dok unutra sve izgleda luksuzno.

Jarićeva velelepna vila od 700 kvadrata poseduje pet spavaćih soba, tri kupatila, teretanu, bazen, saunu, lift, privatan parking. Vilom dominiraju svetli tonovi, uz dosta tamnobraon detalja i komada od drveta, dok je kuhinja opremljena po najnovijim standardima.

Inače, ova kuća nekada je pripadala porodici Slobodana Penezića Krcuna, visokog političkog funkcionera SFRJ, o čemu je pisao "Alo". Kuća porodice Penezić u trenutku prodaje vodila se na tri vlasnika, a u njoj je neko vreme živela Krcunova ćerka sa svojom porodicom.

Uživa u luksuzu

Poznato je da je Jarić veliki ljubitelj luksuznih nekretnina, a portfolio kuća i stanova koji su u njegovom vlasništvu mogao bi da postidi i najveće zaluđenike za arhitekturu i dizajn.

Pored ove nekretnine na Dorćolu, Jarić je posedovao kuću u Majamiju, u kojoj je živeo sa bivšom suprugom Adrijanom Limom i ćerkama. Lima je kuću prodala za 40 miliona dolara nakon razvoda.

Pre Majamija, Marko i Adrijana su živeli u vili u Los Anđelesu koja je često punila novinske stupce u danima njihove najveće sreće jer je u pitanju luksuzno zdanje iz svačijih snova.

Samo imanje prostire se na dve prostrane parcele, a vila ima tri spavaće sobe i tri kupatila. Nakon što su Jarić i Lima rešili da je prodaju, agencija za prodaju nekretnina opisala ju je kao "šarmantnu sa sjajnim karakterom".

Iako je u pitanju nesumnjivo luksuzna holivudska kuća, ona ipak ostavlja utisak intimnog porodičnog kutka i sve je u njoj podređeno praktičnosti i uživanju, baš kao i nova vila na Dorćolu.

Američki mediji pisali su i da bivši košarkaš poseduje penthaus u Njujorku procenjen na 5.5 miliona dolara, jahtu vrednu 1.4 miliona, kao i vilu na ostrvu Indijan Krik na Floridi od 10 miliona.

Ovako izgleda Penthaus na Menhetnu koji je bio u posedu Jarića i Lime: