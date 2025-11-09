Slušaj vest

Pevačice Zorica Brunclik i Viki Miljković ponovo su ušle u sukob tokom snimanja emisije „Pinkove zvezde“, a Viki je ovoga puta optužila Zoricu da je ljubomorna na nju.

Otkako je Brunclikova svoju koleginicu nazvala „najvećim folirantom u žiriju“, gotovo nijedna emisija ne prođe bez njihovog prepucavanja i tenzije za žirijskim stolom.

1/5 Vidi galeriju Jedna od najvećih zvezda domaće narodne muzike, Zorica Brunclik, obratila se medijima na obeležavanju 35 godina Sindikata estradnih umetnika Srbije (SEMUS) i prisetila se važnih trenutaka iz vremena kada je, kako kaže, sa ponosom stajala uz osnivače i borila se za prava umetnika Foto: Nemanja Nikolić

Tokom poslednje epizode, nakon što je kandidat Kenan Hadžić iz Sarajeva izabrao Viki Miljković za svog mentora, Zorica je odmah reagovala i ponovo ušla u raspravu sa pevačicom, što je izazvalo burne reakcije publike i ostalih članova žirija.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je veoma ružno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

Miljkovićeva je konstatovala da je kandidati iz Bosne vole i da je zato biraju za mentora.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

Viki nije ostala dužna starijoj koleginici, te joj je odmah odbrusila.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

1/5 Vidi galeriju Svađa Viki Miljković i Zorice Brunclik Foto: Printscreen

"Moj muž je bolji"

Podsetimo, Zorica i Viki tokom komentarisanja jednog od kandidata, spomenule su i svoje partnere.

- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki.

- Ja imam profesora - dodala je Zorica.

- I ja imam profesora - izjavila je Viki.

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - govorila je Brunclikova.

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - odbrusila je Zorica.

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da ne poštuješ druge - ljubazno je rekla Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega. Poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - govorila je Viki.

- On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista - rekla je Zorica.