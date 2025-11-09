Slušaj vest

Goran Bregović novac od svoje vanserijske karijere ulagao je pametno u nekretnine, a danas se može pohvaliti značajnim bogatstvom.

Naime, Goran Bregović na svoje ime ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera koje sve ukupno vrede preko 35 miliona evra, prenosili su domaći mediji. Jedna od njih je i vila na Senjaku, koju izdaje.

Iznajmljuje je za ogromne pare

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori – pričao je dobro upućen izvor.

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

- Jedan snimajući dan kod Gorana Bregovića košta između 2.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Cena snimajućeg dana je striktna, tako da ne postoje dodatni popust kada su pregovori sa njegovim timom u pitanju – zaključuje dobro upućen izvor.

Ima više od 30 nekretnina

Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je svojevremeno za "Story" nekadašnji roker.

Ćerka Gorana Bregovića radi nokte

Goran Bregović dugi niz godina je u braku sa suprugom Dženanom i sa njom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu, koje su odrasle i koje su pošle svojim putem.

Interesantno je da su sve tri različitih veroispovesti, koje su same odabrale. Od roditelja su nasledile sve najbolje – od majke dobar izgled, od oca talenat. Najstarija, Ema, magistrirala je lepe umetnosti u Nantu, a njena dela mogli smo da vidimo i na izložbama u Beogradu.

Srednja ćerka Una (23) opredelila se za glumu, dok je najmlađa, Lula, koja je u maju napunila 21 godina, zainteresovana za modu i dizajn. No, ako je verovati poslednjoj objavi na Instagramu, bavi se – noktima. Tačnije, umetničkim iscrtavanjem noktiju.

Cenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 evra, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle staje 45 evra.