Zet Nede Ukraden je već imao jedan brak iza sebe pre nego što se oženio pevačicinom ćerkom. Naime, pevačica Neda Ukraden često ističe da je presrećna i ponosna na troje unučića koje su joj podarili zet i ćerka.

Pevačicina čerka Jelena Bilbija Minović je godinama u srećnom braku sa Predragom Pecom Minovićem, a malo ko zna da je pre nje već imao jedan brak iza sebe i da ima ćerku Milicu.

Foto: Privatna arhiva

- Veoma poštujem i volim način na koji se odnosi prema Jeleni i svojoj deci. Zet ima ćerku iz prvog braka, divnu devojku, zove se Milica. Svi se međusobno uvažavamo i poštujemo. Sve matične brojeve svoje dece je istetovirao - ispričala je jednom prilikom Neda, čiji potpis takođe trajno krasi Pecinu ruku.

- Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša, mislila sam da je stigao nekakav ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo mi velika porodica koja se mnogo voli, i to je bio motiv ovog gesta - objasnila je tada Neda.

Plakala zbog zeta

Inače, Neda Ukraden je jednom prilikom ispričala da je završila u suzama zbog poteza svog zeta. Neda Ukraden i pokojni pevač Marinko Rokvić jedno vreme nisu bili u dobrim odnosima, a onda se dogodio preokret i za njihovo pomirenje je zaslužan pevačicin zet.

- Dogodio se jedan neugodan trenutak između mene i Marinka, nešto što mi je teško palo i što mu nisam mogla oprostiti. Bila sam iznenađena i povređena, nadala sam se da će mi se izviniti, ali to se nije dogodilo. Celu noć sam zbog toga plakala, iskreno je bila rekla pevačica.

- Volela sam ga, volim i danas njegovu porodicu i sinove. Zbog tog nesporazuma nismo razgovarali deset godina, svako je išao svojim putem, priznala je.

Pomirenje je usledio zahvaljujući njenom zetu Predragu Peci Minoviću, koji je, kako kaže, imao ideju da ih pomiri baš za njen rođendan.

- Marinko mi je tačno u ponoć čestitao rođendan, i to je bio trenutak kada smo ponovno uspostavili kontakt. Sutradan sam ga nazvala, otpevala mu pesmu i poslala video poruku. Zet je to pustio naglas – i to me jako dirnulo, ispričala je Neda.