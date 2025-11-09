Slušaj vest

Starija ćerka pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, ponovo je privukla pažnju svojim provokativnim stilom.

Na društvenim mrežama se pohvalila fotografijom iz luksuznog automobila, a u prvom planu su bile njene duge, zanosne noge koje je istakla ispod elegantnog sakoa.

Foto: Preent Screen

Pevačeva naslednica, koja uživa u vezi sa dečkom deset godina starijim od sebe, za ovu priliku odabrala je upečatljivu šminku, pri čemu je crveni karmin posebno privukao pažnju pratilaca, koji su ga opisali kao „pun pogodak“.

Vodi računa o svom izgledu i ishrani

Atraktivna Čolina ćerka rešila je da povede računa o ishrani pred početak leta i iako ne broji kalorije, odlučno se drži jednog pravila. Naime, ishrana Une Čolić zasniva se na povećanom unosu proteina i vlakana, dok se trudi da iz svoje ishrane izbaci ugljene hidrate.

Iako je reč o najefikasnijem načinu da izgubite kilograme i smanjite višak na stomaku, Una se ovog pravila ne pridržava u potpunosti, već s vremena na vreme sebi dozvoli da uživa u omiljenim poslasticama.

Čola o Uninom stilu života

Podsetimo, Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.

Zdravko ne štedi novac za odmor

Naime, Zdravko, inače, nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno izvojio još 15.000 evra.

Kurir.rs