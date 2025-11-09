Slušaj vest

Pevačica, Jelena Karleuša godinama intrigira domaću javnost svojim privatnim životom. Gde izlazi, s kim se druži, da li ima emotivnog partnera – mnogi žele da znaju, a pevačica, koja je oduševila publiku stajlingom u emisiji „Pinkove zvezde“, sada otkriva kakva je zapravo kada se zaljubi.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji, Jelena je, na pitanje voditeljke da li postaje ljubomorna u emotivnim vezama, odgovorila svojstvenim, direktnim stilom.

- Ne bih ja to nazvala ljubomorom, to je bolest. Ja sam bolesna u ljubomori kao što sam bolesna u ljubavi. Nemam meru ni u čemu. Naprimer, kada volim da se prskam parfemom, prskam dok mi ne pozli, dok ne krene migrenozni napad - kaže Jelena Karleuša i dodaje da sve što radi, radi iz ljubavi.

- Kada sam ljubomorna verovatno ću ti pretiti ubistvom, ali to sam ja. Ali, zato što te ujedno i volim. Ja te volim toliko da dajem sebi pravo i da ti pretim ubistvom - zaključila je pevačica kroz smeh.

"Ja ne znam ko ovo može das sluša"

Jelena Karleuša javno je reagovala na snimak sa jednog nastupa koleginice Tee Tairović, na kome se čuje kako ona uživo peva pesmu “Pec”.

Na komentar jednog njenog pratioca da je “bogami, posle Jecike, najbolja žuraja kod Tee”, JK je u svom stilu odgovorila:

- Ja ne znam ko ovo moze da sluša, kome je ovo na bilo koji način prihvatljivo, a da je pri čistoj svesti? Bukvalno zvuči iz pakla i to gluvog pakla - napisala je Karleuša.

Komentarisala i njen stajling

Podsetimo, Jelena je dosad više puta komentarisala Teu i njeno pevanje, a nedavno se dotakla i njenog stajlinga.

- Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu deluje kao mesnati leopard. Ona je orginalna i njeni autfiti su deo njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Seksi telo koje ne ide na mogu nego ide na meso. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno nema ukusa. Ona se oseća dobro kada je meso koje trese i ona, zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksipila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je originalna i neka tako gura - rekla je Jelena.