U sinoćnjem izdanju emisije "Pinkove zvezde" došlo je do novog žestokog sukoba između Zorice Brunclik i Viki Miljković i to zbog Kenana Hadžića, kandidata iz Sarajeva.

Mladi takmičar izabrao je Viki za svoju mentorku, zbog čega je Zorica burno reagovala i optužila Miljkovićevu da je organizovala nameštaljku tokom audicije u Sarajevu i da svi kandidati koji su tamo tada prošli, biraju samo nju za mentorku u nastavku takmičenja.

- Jao, što je providno, pa to nema dalje! Ali baš providno! Providno je Violeta i ti znaš šta je providno. Ja neću s tobom da se raspravljam.Audiciju u Sarajevu si ti organizovala. Sve što dolazi iz Sarajeva i Bosne je tvoje i to je veoma ružno i providno s tvoje strane. Da sam ja bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

- Ni ja nisam pozvana, a mene Bosanci vole - umešala se Jelena Karleuša.

Miljkovićeva je konstatovala da je kandidati iz Bosne vole i da je zato biraju za mentora.

- To što Bosanci i kandidati iz Bosne mene vole i što ih podržavam u svakom smislu... - nastavila je Viki.

- Ti hoćeš da kažeš da Bosanci mene ne vole ili da ja njih ne volim? Neću da čekam ništa. Ja znam da je ovo dogovoreno - insistirala je Brunclikova.

- Ljudi, šta je ovo? Ja želim da budem Zorica. Mene više Bosanci vole Viki od tebe, izvini. Ovo je kraj interneta, kraj svega, ovo je vrh - rekla je oduševljeno JK.

- Viki je pozvala na audiciju u Bosnu samo one bitne - umešao se i Desingerica.

- Ti si organizovala audiciju - nastavila je Zorica.

- Jesam, zato što me je produkcija zamolila - odgovorila je Viki.

- Nije tačno, samoinicijativno je bilo. Tebe su baš pitali. Odakle ovaj kandidat zna kako vi radite sa kandidatima? On bi baš sad rekao što je izabrao za tebe - nije se dala Brunclikova.

- Zato što ljudi prate moj rad. Šta ću ja kad su kolege ljubomorne na mene? - potkačila je Viki ostale članove žirija.

- Ovo je samo izgovaranje istine. Sad ćemo obratiti pažnju na sve kandidate iz Bosne koga će izabrati - nadovezala se Zorica.

- Svi će birati mene zato što me vole, šta da radim? - zaključila je Brunclikova, koja je potom napustila snimanje.

- Ne ostavljaj me sa Viki, molim te - molila je na kolenima Karleuša Zoricu, koja nije više želela da sedi pored Miljkovićeve.

Iz PR službe Viki Miljković su nam poručili da ona neće komentarisati ovu temu, dok Brunclikova nije odgovorila na poruku.

