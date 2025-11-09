Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić otvoreno je govorila o intimnom snimku koji je 2019. godine dospeo u javnost i izazvao veliku pažnju.

Kada je snimak procureo, Dunja je odmah reagovala na svom Instagram profilu, poručivši pratiocima: „Bolje da vidite ovde intimni snimak, nego da čitate o tome u novinama.“

Danas, pevačica koja se u prošlosti borila sa zavisnošću od heroina, priznaje da joj je u tom trenutku bilo izuzetno teško, ali da sada na sve gleda mnogo smirenije i sa više distance.

- Na to sam mislila kada sam rekla da sam obrukala porodicu. S druge strane, nisam ja kriva što je to izašlo, a sad kad pogledam, i nije to ništa strašno. Moji su reagovali sa: "Ma, briga te." Ja sam više bila isparanoisana jer me ceo svet gledao. Jedan dan je trajala ta nervoza oko toga - ispričala je Dunja za Hajp.

Pevačica je otkrila i kako ne veruje da je snimak dospeo u javnost, jer je sve bilo dokumentovano isključivo za privatnu arhivu.

- To je bilo za privatnu i ličnu arhivu, ne znam kako je to dospelo napolje. Možda je taj telefon bio dat nekom, prodat, ili sam ga u poverenju poklonila, a nisam izbrisala. Ne kajem se, ja sam sa svojim momkom radila šta sam radila u svoja četiri zida - iskreno je zaključila

Vratila se bivšem mužu posle 12 godina

Podsetimo, Dunja Ilić pre više od jedne decenije udala se za mladića iz Vranja i nakon samo 12 dana rešila da stavi tačku na taj odnos. Time je postala rekorderka sa najkraćim brakom na estradi, a sada je otkrila da mu se ipak vratila.

- Otkriću vam tajnu, koju sam skrivala. Imala sam stidljive 22 kad sam se udala za ovog čoveka. Imam 34 kad smo se vratili jedno drugome u živote. Jer ga znam, jer me poznaje, jer smo, pa može se reći ludi. Mnogo je žena prošlo kroz njegov život. Mnogo muškaraca kroz moj. Ali niko kao ja njemu. Niko kao on meni - napisala je Dunja