Halid Muslimović, koji će održati solistički koncert u Sava centru u Beogradu 12. novembra, u svojoj knjizi "Mene je učilo vrijeme" otkrio je kako je počeo, pored muzičke karijere, krenuo da se bavi i privatnim biznisom.

- Odmah kada mi se ukazala prilika za kupovinu razglasa i muzičke opreme, ja sam je iskoristio i počeo sam sa nabavkom opreme. To je bilo mnogo skupo, ali sam ipak odlučio da kupim sve što nam je za koncerte potrebno. Značajna sredstva sam izdvajao da bih uspeo nabaviti razglasnu opremu i rasvetu. Kupili smo kamione za prevoz opreme. Jedan kamion sandučar koji je proizvela „Zastava“ Kragujevac sam ja prepravio pozadi i od njega napravio furgon - otkrio je Muslimović.

- Imao sam toliko opreme da sam mogao ozvučiti bilo koji stadion u zemlji. Jednom prilikom me pozvao Raka Đokić i pitao da li mi je slobodna oprema, rekao sam da jeste, zatim me je pitao za koliko vremena može biti u Mostaru i da krenem odmah, to veče je Brena sa svojim timom imala zakazan koncert na kojem su očekivali oko 5.000 ljudi, međutim prodali su ceo stadion, pa je trebalo pojačati sa razglasom. To veče smo maestralno odradili. Imao sam odličnu opremu, turbo-sound koja je u to vreme bila u samom vrhu - napisao je u svojoj knjizi pevač i objasnio kako je pomogao i braći da pokrenu svoj biznis.

- Pevači Južnog vetra su uvek naglašavali da im je najdraže pevati na mojoj opremi, voleli su moju opremu, jer sam ja pevač i znao sam kako treba da zvuči, pogotovo monitoring. Sinan Sakić je ponajviše od svih bio oduševljen mojom opremom. Obučio sam svoju braću Senada i Edina Lelu da rade sa opremom, i Senad je bio vrlo perspektivan ton-majstor, dok je Edin manje, ali ga je zanimalo preduzetništvo, pa sam mu pomogao i u tom smislu. Početkom 1991. godine moj brat Edin je počeo da radi sa gorivom, i planirao je da to ozvaniči, registruje firmu i otvori benzinsku pumpu, pa su neki mislili i komentarisali da je Halid počeo da švercuje gorivo, a zapravo nisu znali o čemu se zaista radi - pojasnio je Halid.