Stars specijal u potpuno drugačijem ruhu i duhu. Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj, ali i svetskoj šoubiz sceni!

U današnjoj emisiji, pevačica Rada Manojlović, samo za ekipu Stars specijala, posetila je Muzej Paranormalnog, gde je odgovarala na sva intrigantna i aktuelna pitanja. U ekskluzivnom intervjuu otkrila je sve detalje u vezi sa Milanom Stankovićem, pevanju pod šatorom, ali i duhovima, vradžbinama i crnoj magiji.

Ne propustite i intervju sa nekadašnjim večitim neženjom, a sada budućim mladoženjom, pevačem Sašom Kovačevićem. Ne brinite, na sva pitanja je dao odgovor, a uz to pokazao je i da je pravi pica majstor.

Bili smo na svim gradskim dešavanjima, pitali smo sve o čemu bruje mediji i javnost proteklih nedelju dana, zato ne propustite još jedno izdanje vaše omiljene emisije o poznatima, sa Olivijom Jontić i Ivanom Kleutom.