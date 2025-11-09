Slušaj vest

Preko 5.000 ljudi ispunilo je dvoranu „Borik“ do poslednjeg mesta, a čim se na sceni pojavio Saša Matić, atmosfera je eksplodirala. Od prvog tona pesme publika je pevala uglas, a emocije su se smenjivale od euforije do suza.

„Banjaluka, vi ste moj glas kad zapevate!“, poručio je Saša tokom koncerta, uz osmeh koji je izazvao gromoglasan aplauz i ovacije.

Tokom više od dva sata Matić je nizao svoje bezvremene hitove “Kralj izgubljenih stvari“, „Anđeo čuvar“, „Poklonite mi nju“, „Kad ljubav zakasni“ - ali i premijerno izveo nekoliko pesama sa najnovijeg albuma. Publika je svaku od njih dočekala oduševljeno i pevala „Noćas nam ne gine ljubav“, „Sviraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“ koje su svetlost dana ugledale ove nedelje.

„Te pesme su deo mene, i zato ih prvi put pevam upravo vama“, rekao je Matić vidno dirnut, dok je dvoranom odzvanjao aplauz i povici publike.