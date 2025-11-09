SJAJNO VEČE U BORIKU: Saša Matić raspametio publiku u Banjaluci, 5.000 ljudi u glas pevalo pesme sa novog albuma
Preko 5.000 ljudi ispunilo je dvoranu „Borik“ do poslednjeg mesta, a čim se na sceni pojavio Saša Matić, atmosfera je eksplodirala. Od prvog tona pesme publika je pevala uglas, a emocije su se smenjivale od euforije do suza.
„Banjaluka, vi ste moj glas kad zapevate!“, poručio je Saša tokom koncerta, uz osmeh koji je izazvao gromoglasan aplauz i ovacije.
Tokom više od dva sata Matić je nizao svoje bezvremene hitove “Kralj izgubljenih stvari“, „Anđeo čuvar“, „Poklonite mi nju“, „Kad ljubav zakasni“ - ali i premijerno izveo nekoliko pesama sa najnovijeg albuma. Publika je svaku od njih dočekala oduševljeno i pevala „Noćas nam ne gine ljubav“, „Sviraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“ koje su svetlost dana ugledale ove nedelje.
„Te pesme su deo mene, i zato ih prvi put pevam upravo vama“, rekao je Matić vidno dirnut, dok je dvoranom odzvanjao aplauz i povici publike.
Nakon spektakla u Banjaluci, sledeća stanica turneje je novosadski SPENS, 18. novembra, a karte su gotovo rasprodate. Očekuje se još jedno nezaboravno veče ispunjeno emocijom, muzikom i glasovima publike koja Sašu Matića već decenijama nosi u srcu.