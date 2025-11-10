Slušaj vest

Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Da je među živima, pokojna Marina početkom novembra bi proslavila 72. rođendan, a naš paparaco je baš tog dana u prepodnevnim časovima uslikao kompozitora na Crvenom krstu, u neposrednoj blizini njegovog porodičnog stana na Vračaru, ka kome se i uputio.

Futa je šetao psa u opuštenom izdanju, ljubičatoj dukserici i žutom prsluku, dok je pogled sakrio iza crnih sunčanih naočara.

Foto: Kurir

Da li je kasnije tokom dana Radulović otišao i na grob pokojne supruge i sinova, ne znamo, ali su pojedini mediji tog jutra posetili Marininu večnu kuću, koja je bila u zapuštena i u neredu pod travom.

Kako se moglo videti, na spomeniku poznate autorke nalazilo se uvelo cveće, srušene saksije od vetra i razbacani buketi, pa se moglo zaključiti da grob duže vreme nije očišćen ni sređen, kao i da niko nije dolazio već neko vreme.

1/6 Vidi galeriju Futa Foto: Kurir

Inače, kompozitor je nedavno otkrio da li je nakon Marinine smrti započeo novu ljubavnu vezu, kako se spekulisalo u pojedinim medijima.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam. Neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim - rekao je kompozitor za Pink.

Podsetimo, u prvom intervjuu posle smrti supruge Marine i sina Milana Laće Radulovića, Futa je rekao da je film "Nedelja" o životu Džeja Ramadanovskog, počeo da se snima kad je ostao bez najvoljenijih.

Foto: Ana Denda

- Film je počeo da se snima baš u trenutku kad se meni u životu izdešavalo sve najgore što nekoga može da zadesi. Kad ostaneš bez najvoljenijih bica, kad ostaneš bez cele porodice, kad ostaneš sam. U početku nisam hteo da se više angažujem oko svega toga jer su jednostavno tužni momenti bili jači od mog kreativnog delovanja. Ali, malo-pomalo sve više me je privlačila ta prica. Vraćajući film iz prošlosti, uz izbegavanje svih negativnih uspomena, ispostavilo se da je muzika na mene zapravo delovala pozitivno. Muzika je pobedila - zaključio je Radulović za Kurir.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Futa na parastosu: