Halid Muslimović, koji će u sredu, 12. novembra, održati solistički koncert u Sava centru u Beogradu oduvek je važio za velikog zavodnika. Folk pevač je u autobiografiji "Mene je učilo vrijeme" napisao i neke anegdote koje su mu se desile tokom karijere.

Muslimović je otkrio da je svirao na romskim svadbama, ali da je prestao jer je, kako je napisao, donosio lošu karmu mladencima.

- Tokom 80-ih godina bio sam najtraženiji pevač na romskim svadbama širom Evrope: Italija, Francuska, Nemačka i druge zemlje. Inače, romske svadbe su poznate kao velike i spektakularne zabave koje traju po tri dana i gde pevači i muzičari zarade veliki novac. Sa mnom su na romskim svadbama najčešće bile Zlata Petrović, Goca Božinovska, Sinan Sakić i naravno moj kum Šeki Kardumović. Kod Roma je pravilo da tek drugu noć svadbe mladenci idu na spavanje gde se utvrđuje mladina čednost - napisao je autobiografiji pevač.

Donosio lošu sreću

Kako je otkrio zašto su ga prestali da zovu da peva.

- Ukoliko se utvrdi da je mlada ranije izgubila čednost, onda se ili prekida svadba ili se eventualno ide u pregovore. Meni su se desile u nekih mesec dana tri svadbe na kojima mlada nije bila čedna, i onda su pomislili da ja nisam bio taj koji je njima donosio taj peh, pa neko vreme nisam pevao romske svadbe -

- Jedne prilike, skoro na samom početku moje karijere, na jednoj romskoj svadbi u Parizu kod kralja Roma pevali smo Vesna Zmijanac i ja, a pratio nas je Kemiš koji je u to vreme bio sa Vesnom u braku. Tu je došlo do nekog nesporazuma između Kemiša i organizatora tog veselja, oni su tražili da Vesna bude malo slobodnija, što se Kemišu nije svidelo, pa su njih dvoje demonstrativno napustili svadbu i ja sam ostao sam.