Slušaj vest

Rada Manojlović ovih dana promoviše novu pesmu "Na putu do Beča", a ekipu Kurir televizije put nije odveo do austrijske prestonice već do Muzeja paranormalnog u Beogradu.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

U razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 15 časova, s Radom smo pretresli sve teme, a razgovor smo počeli upravo s pesmom koja je podigla veliku prašinu.

Pesma napravila haos

- Ja sam prošle godine snimila album s 10 pesama za koje možemo da kažemo da realno nije izazvao ovakvu reakciju kao samo ova jedna pesma. Desila se interesantna pesma sa zanimljivim nazivom. Pesma je fora. Nema tu nikakve filozofije. Pre dve nedelje sam imala napad zbog dela pesme u kome se kaže "Made in Yugoslavia". Počeli smo da gledamo u ljudima ono što imamo u sebi. Nikada ne bih tu pronašla ništa loše. Taj što je otišao u Beč pre 30, 40 ili 50 godina, gde je "made"? Gde se rodio? Gde sam se ja rodila 1985? Još smo bili u Jugoslaviji. To je bila politička konotacija, to je izazvalo međunarodne komplikacije. Na svako njihovo pitanje "zašto", ja sam ih pitala zašto pevaju "Jugoslovenku" od Brene. Što ne smete na Brenu da skočite? Kažu "Brena je brend i to je hit!" Kakve to veze ima? Pokazuju licemerje, to pevaju sve generacije od 7 do 77. Vidi se tačno da ovi što su me pljuvali nisu prešli granicu - istakla je Manojlovićeva.

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica Foto: Damir Dervisagić

Rada je otkrila i kada planira veliki beogradski koncert.

- Ja navijam da to bude sledeće godine. Pored pesama, odradila bih tu jako skupu priču. Ne mogu da igram kao Tea, ona je fantastična, ali neke stvari mogu - rekla je folkerka.

RADA MANOJLOVIĆ ŽRTVA CRNE MAGIJE: Našli smo sveće u crvenim koncima, krvav veš u kom su umotane vradžbine! Pevačica priznala sve o paranormalnim aktivnostima Izvor: Kurir televizija

Manojlovićeva je komentarisala i stav mnogih da se njen bivši dečko Milan Stanković rano povukao s muzičke scene.

Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Ljudi vape za njim na Tiktoku. Povampirile su se sve njegove pesme, gostovanja. Ljudi su žedni novog-starog Milana Stankovića. On je bio tad kao Čola kad se pojavio. Imao je svoje "krasive", fan grupe, albume sa sličicama. On se povukao od medija. Ja i dan-danas ne spavam noćima i rasplačem se zbog nekih naslova. Iznerviraju me posle 18 godina. Bilo je onih naslova o mom selu, da svi imaju decu s komšijama. Mene je to toliko pogodilo. Kad bih ja to uradila? Moj tata živi u tom selu, dok sam ja zvala sve ljude - ispričala je ona.

Četerežanka je objasnila i zbog čega voli da peva pod šatorom.

Foto: Printscreen

- To je moja iskrenost i suština. Ja sam estrada za sebe, zato što sam van svih estradnih pravila kako jedna zvezda treba da se ponaša, da izgleda i da se ponaša. To me čini posebnom. Na tom mestu su pre dosta godina pevali i Šaban Šaulić, Zorica Brunclik, najbolji muzičari su tu svirali. To se devalviralo zbog pojave nekih zabavljača. Šator mi vrati samopouzdanje jer znam da i dalje znam te pesme. To se u klubovima ne peva. Ja uživam tamo - iskrena je bila Rada.

1/5 Vidi galeriju Otac Rade Manojlović Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Rada je pričala i o tome da li veruje u vampire i duhove.

Ljubomorne komšije

- Jedan moj rođak, deda po nekome, ceo život je viđao ne vampire, nego neka bića, koje on nazivao drekavcima, "natalicima". To su bili neki ljudi koji su se pojavljivali i s kojima je on pričao. Jako su mu uticali na život i na odnose s porodicom. Verujem da tu nešto ima. Ja nikad nisam videla vampire. Čula sam za vlašku magiju i sretala sam se s tim, ali nisam verovala u to i nisam se plašila. Naslušala sam se raznih priča. Moja maćeha je svašta nalazila i to kad sam ja uspela u životu - kad sam počela da ređam hitove i da zarađujem, da gradimo kuću. Tad su krenule razne vradžbine - vezane sveće u crvenim koncima, kokošje noge, ispod kapije, krvavi veš koji je ubacivan, napisano svašta s imenom mog oca. Duhova se ne plašim i verujem da postoje. Volela bih da osetim prisustvo svojih pokojne, majke pre svega, da osetim taj znak - zaključila je Rada.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Rada Manojlović za Kurir: