Voditeljka Marija Kilibardaporodila se pre nešto više od godinu dana, a sada kaže da se trudi da što više vremena provodi sa ćerkom Senjom i da zbog toga odbija gostovanja i poslovne obaveze.

Marija kaže da je toliko iščekivala da dobije dete, da sada ne bi volela da propusti vreme sa njom.

- Proslavili smo prvi rođendan. Biram šta ću da radim i gde ću da odem, iskreno. Ne odazivam se na svaki poziv i mislim da velika većina naših kolega i prijatelja to razume. Znaju koliko je ona željena. Nedavno sam čula, jedan vladika je rekao: „Ona je prava dožudnica“. Nikada ranije nisam čula tu reč, kad dožudiš, kad dočekaš to za čim si žudeo. Tako da kažem: „E, moja dožudnica zavređuje svu moju pažnju i moje vreme“. Ponekad neko gostovanje i minimum obaveza koje mogu da obavim - rekla je Mara i naglasila da joj takva načela izuzetno prijaju.

- Lako mi je sada. Ona je već jedna devojčica od godinu i nešto, imam i minimalnu pomoć sa strane. Tu je i njen tata, i bake. Nekako mi svi oni olakšaju kada treba da odsustvujem, ali to je stvarno minimum minimuma. Nisam još spremna da budem skroz angažovana - otkrila je voditeljka.

Marija je otkrila i da li tokom dana uspeva da razmišlja o nekim projektima koje bi možda sama kreirala.

- Ne uspevam i ne trudim se.

Ona ipak ne isključuje da će novi projekat biti namenjen deci.

- Sve misli mi idu ka tome i srce mi pulsira nekim dečijim pulsom. Možda, ali ne znam. Nisam se još predala poslu u toj meri i iskreno mi nešto i ne fali toliko. Mislim da je moje mesto više sada kraj nje nego u poslu. Uživam i prija da možda s vremena na vreme nešto privatno, za svoj groš uradim, neki ručak ili koncert, ali to se zaista svelo na minimum i svi su oko mene prosto odustali od poziva - iskreno govori voditeljka.

Progovorila o treningu, ali i braku sa partnerom

Marija pleni izgledom, a mnogi se pitaju da li i dalje stiže da trenira recimo u teretani u ovoj organizaciji vremena.

- Krenula sam pre 2-3 meseca pa sam sad nešto stala. Miljan će me „ubiti“, moj trener, ali vratiću se, vratiću se. A išla sam samo jednom nedeljno, ali dovoljno mi je da se aktiviram bar toliko. Ćerka i ja mnogo šetamo tako da nisam van forme – priznala je uz osmeh Marija.

Ona je progovorila i o tome da li će svoju ljubavnu vezu sa partnerom i formalno ozvaničiti.

- Najsvetlija kruna ljubavi i jednog odnosa jeste dete tako da ja stvarno neću da izgovaram fraze poput "papir ništa ne znači" - naglasila je voditeljka.

