Slušaj vest

Tea Tairović i njen muž Ivan Vardaj hitno su napustili aerodrom i uputili se u nepoznatom pravcu. Pevačica je stigla sa nastupa i sve vreme je držala maramicu preko nosa.

Teu i njen suprug su užurbano napustili zgradu "Aerodroma Nikola Tesla". Dok je pevačica išla ka automobilu sve vreme je držala maramicu na nosu, te nije poznato da li je imala neku povredu.

Njen suprug Ivan Vardaj je sve vreme išao pored pevačice i grlio je. Užurbano su išli ka automobilu, on je spakovao kofere i otišli u nepoznatom pravcu.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović sa suprugom na slavlje kod Matića Foto: Nemanja Nikolić

Suprug velika podrška

Pevačica i njen suprug se ne odvajaju jedno od drugog, a Tea je jednom prilikom rekla da joj je Ivan velika podrška.

- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.

"Trudim se da budem dobra"

Budući da kamere već godinama prate svaki njen korak, Tea je otkrila kakva je privatno.