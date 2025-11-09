Slušaj vest

U vreme kada su Splitom odjekivale gitare i buntovnički refreni, Marinko Biškić bio je jedan od onih momaka sa čirokanom, gitarom i stavom "protiv sistema". Danas, nekoliko decenija kasnije, taj isti čovek stoji iza jedne od najpoznatijih hrvatskih kraft čokolada.

Marinko je jedan od osnivača poznatog benda Đavoli, bio je i frontmen i gitarista benda Fon Biskich & Narodno blago, a danas naizgled nespojive stvari, pank i čokolada, u njegovoj su se životnoj priči pretvorile u dve strane iste kreativne energije.

- Kad su svi iz Trsta donosili viski i cigarete, ja sam se vraćao s vrećama čokolade - rekao je jednom kroz osmeh.

- Možda je baš tada, nesvesno, započeo svoj put od muzike ka čokoladi. Kada se pankerska scena utišala, Biškić nije prestao da stvara – samo je promenio instrumente. Umesto gitare, uzeo je mešalicu, a umesto nota počeo da kombinuje ukuse. Najpre je osnovao firmu specijalizovanu za začine, a kasnije i za ručno pravljenu čokoladu. Njegove čokolade nisu obične – on se ne boji da spoji ono što drugi ne bi ni pokušali: lavandu, maslinovo ulje, pa čak i magareće mleko. Ono što je najneobičnije jeste njegova čokolada sa kremom na bazi svinjske masti crne slavonske svinje.

- Istina je da sam 1988. pokušavao da studiram i radim u Zagrebu kao noćni čuvar u fabrici začina. Tri godine sam izdržao nespavanje i odlazak na predavanja, ali onda sam digao kredit od 10.000 maraka i krenuo. Početak nije bio čokolada, nego začini. Već 35 godina proizvodimo začine. A čokolada? O čokoladi sam sanjao oduvek", rekao je Biškić.

Najpoznatiji njegov izum je čokoladna gramofonska ploča koja zaista može da svira – i zatim se pojede. Tom idejom spojio je dva sveta koja ga čine onim što jeste: muziku i čokoladu.