Slađa Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina ne krije da zarađuje od prodaje intimnih fotografija na sajtu za odrasle, a sada se oduševila kada je ta platforma uvela opciju video poziva.

Slađa Poršelina navodno svoju smelu fotografiju prodaje za 1.300 dinara, a iako nije otkrila koliko košta video poziv sa njom, pozvala je sve sledbenike na sajtu za odrasle da je pozovu i da se gledaju dok im ona ispunjava želja na kameri.

- Sajt ima novu opciju "video poziv". Javite se da se gledamo - napisala je ona na mrežama.

Pre nego što je ponudila i ovu opciju svojim sledbenicama, Slađa je uz intimne fotografije na Instagramu pravila akciju za zainteresovane.

1/5 Vidi galeriju Slađa Lazić Poršelina Foto: Petar Aleksic/Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Ona je pozivala ljude da se pretplate na njen kanal, a ako to urade u roku u kojem je ona zamislila, naplatiće im samo 5 evra da uživaju u pogledu na njeno telo.

Za proslavu rođendana pukla pravo bogatstvo

Rijaliti učesnica Slađa Lazić organizovala je u srpskoj prestonici proslavu rođendana, na kojoj je okupila i pripadnike sedme sile.

- Sve je zlato, Dubai fazon! Uzor mi je Soraja, ili, eto, recimo Kim Kardašijan! Sve pršti od luksuza! Haljina je jako skupa, od 5.000 do 6.000 evra, stigla je direkt iz Milana. Cela žurka je otprilike jedno učešće za stan... (smeh) Ja ceo život živim na visokoj nozi! Ovako izgleda žurka Slađe Lazić Poršeline Blinde - rekla je ona na početku.