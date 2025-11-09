“JA SAM PRETEČA DESINGERICE” –Neša Twins u “Pusti brigu”, danas od 16.00
U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.
Gosti današnje emisije su Nebojša Kostrešević - Neša Twins, Ivan Gavrilović, Jovana Tipšin i gost iznenađenja.
Gospodario je “devedesetim”, a u biznisu su ga držali slava, novac i žene, koje su ga strašno volele, a i on njih. Podeliće sa publikom i priče iz perioda kada mu je karijera bila na vrhuncu, kao i razloge zbog kojih je odlučio da je tome došao kraj. Sebe vidi kao preteču Desingerice, pa govori i o današnjoj sceni, ali i o današnjim klincima.
Njegovi gosti Ivan Gavrilović i Jovana Tipšin, kroz prepričavanje zajedničkih anegdota, otkriće publici ko je pravi Neša.
Na kraju gost iznenađenja, koji će izazvati burne reakcije.
Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.