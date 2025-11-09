Gospodario je “devedesetim”, a u biznisu su ga držali slava, novac i žene, koje su ga strašno volele, a i on njih. Podeliće sa publikom i priče iz perioda kada mu je karijera bila na vrhuncu, kao i razloge zbog kojih je odlučio da je tome došao kraj. Sebe vidi kao preteču Desingerice, pa govori i o današnjoj sceni, ali i o današnjim klincima.