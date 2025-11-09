Slušaj vest

Pevačica Indi Aradinović vratila se sa uspešnih nastupa iz Austrije kada smo je zatekli na aerodromu "Nikola Tesla".

Indi je otkrila da je prethodna dva dana radila punom parom, i to u Salzburgu i Lincu.

- Odlično sam! Radila sam dva dana, u Salzburgu i Lincu. Nisam uspela da se odmorim, ali nisam ni umorna - rekla nam je Indi, vidno užurbana po dolasku u Beograd.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Kurir Stars/Aleksandar Panić

Pevačica je zatim kratko prokomentarisala i novog dečka svoje sestre Edite Aradinović, kog je pevačica nedavno prvi put pokazala javnosti na koncertu Emine Jahović, kao i da li se plaši za njenu bezbednost.

Podsetimo, u pitanju je Nenad Stević, muškarac koji je pre nekoliko godina bio meta pokušaja ubistva i čija je životna priča ostavila dubok trag u crnoj hronici Novog Sada.

- Znam ja sve to, ali okej. Prelep su par, a na sve ostalo ne bih odgovarala. Mogu da primetim da čak i liče, imaju neke sličnosti. Srećna sam ako je ona srećna, to je sve, ostalo bih preskočila - rekla je Indi.

Inače, Nenad Stević koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.