Rada Manojlović nikada se nije libila da govori o bivšem partneru Milanu Stankoviću sa kojim već godinama nije u romansi, ali su ostali u dobrim i prijateljskim odnosima.

Iako se pevač već duže vreme ne pojavljuje u medijima, ali ni na koncertima, pevačica je uvek imala lepe reči za njega.

U emisiji "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji otkrila je da li se često čuje sa Stankovićem, te koje su teme njihovog razgovora:

- Čujemo se, ali mi pričamo o nekim drugim stvarima. Kad bi vi znali o čemu mi pričamo... pa mi bistrimo stvarno neke teme van estrade.

Pitali smo Radu da li se slaže sa stavom mnogih da se Milan prerano povukao sa medijske scene:

- Ljudi vape za njim. Ja pratim na mrežama koliko se objavljuju sva njegova gostovanja, sve njegove pesme se ponovo slušaju. Ljudi su željni novog starog Milana Stankovića. On je bio mnogo popularan kada se pojavio, pravljene su fan grupe, albumi sa sličicama. To je bilo na nivou popularnosti današnje Breskvice i Vojaža na primer.

Milan Stanković ne želi da bude više deo šou biznisa. Međutim, sve je interesovao pravi razlog njegovog povlačenja, što je Rada i otkrila:

- Zbog medija se povukao. Iako danas svi imamo svoje medije u vidu mreža, ja se i dan danas rasplačem na neke naslove, ponekad noćima ne spavam zbog nekih naslova. Povrede me. Iznerviraju me toliko da me posle 17,18 godina povrede. Bilo je onih naslova "Rada prozvala celo selo da imaju dece sa komšijama". Mene je to toliko pogodilo...Pritom se radi o mom selu. Ljudi su se zamerili sa mojim tatom, njemu su govorili jer sam ja daleko. Jako ružno prenešeno za jedan klik.

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"

Podsetimo, gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.

