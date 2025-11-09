BALONI, SLATKIŠI, IGRAČKE... Slavlje u domu Ljube Perućice i Katarine - prvenac dobio vredan poklon - njegovoj sreći nama kraja (FOTO)
Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus danas imaju poseban povod za radost – njihov sin Aleksej navršava dve godine.
U njihovom domu počelo je iznenađenjem - prostor je bio ukrašen balonima, slatkišima i igračkama, a mališan se najviše obradovao dinosaurusima koji su zauzeli centralno mesto na stolu.
Katarina se oglasila na društvenim mrežama uz emotivnu poruku posvećenu sinu:
– Srećan drugi rođendan, naš posebni dečače. Da rasteš zdrav, nasmejan i voljen – poručila je ona.
Ubrzo je stigao i poklon koji je izazvao najviše uzbuđenja – Aleksej je dobio svoj prvi mali motor. Čim ga je video, seo je da „proba“ i nije skidao osmeh sa lica.
Podsećamo, porodica se nedavno proširila još jednim članom – Katarina je rodila ćerku Katju. Ljuba je tada bio uz suprugu tokom porođaja, a vest o dolasku devojčice podelio je sa velikom zahvalnošću.
Pevač je tada rekao da su i mama i beba odlično, te da mu se ostvarila velika želja da ima i ćerku i sina. Ime Katja, kako je otkrio, izabrali su još na samom početku trudnoće.
- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke.