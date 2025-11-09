Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus danas imaju poseban povod za radost – njihov sin Aleksej navršava dve godine.

U njihovom domu počelo je iznenađenjem - prostor je bio ukrašen balonima, slatkišima i igračkama, a mališan se najviše obradovao dinosaurusima koji su zauzeli centralno mesto na stolu.

Katarina se oglasila na društvenim mrežama uz emotivnu poruku posvećenu sinu:

– Srećan drugi rođendan, naš posebni dečače. Da rasteš zdrav, nasmejan i voljen – poručila je ona.

Ubrzo je stigao i poklon koji je izazvao najviše uzbuđenja – Aleksej je dobio svoj prvi mali motor. Čim ga je video, seo je da „proba“ i nije skidao osmeh sa lica.

1/4 Vidi galeriju Perićica slavio sinu rođendan Foto: Privatna arhiva

Podsećamo, porodica se nedavno proširila još jednim članom – Katarina je rodila ćerku Katju. Ljuba je tada bio uz suprugu tokom porođaja, a vest o dolasku devojčice podelio je sa velikom zahvalnošću.

Pevač je tada rekao da su i mama i beba odlično, te da mu se ostvarila velika želja da ima i ćerku i sina. Ime Katja, kako je otkrio, izabrali su još na samom početku trudnoće.