Pevačica Rada Manojlović je obišla Muzej Paranormalnog u emisiji "Stars Specijal" koja se emituje na Kurir televiziji. Tom prilikom je govorila o paranormalnim aktivnostima i čudnim situacijama iz života.

Na samom početku, dotakla se svog rođaka koji je tokom celog života nailazio na bića, koje je nazivao "natalincima":

- To su bili neki ljudi, koji su za njega postojali i sa kojima je on pričao. Njemu su jako uticali na život, na odnose sa porodicom tako da ja verujem da tu nešto ima i da ih on nije tek tako viđao. Međutim, ja nisam videla ništa.

Rada Manojlović Foto: Kurir Televizija

Manojlovićeva dolazi iz predela, gde je priča o vlaškoj magiji zastupljena. Potvrdila je i da se susrela sa njom:

- Sretala sam se sa tim i jesam čula za te priče. Moja maćeha je nalazila razne stvari i sve je to krenulo tada kada sam ja uspela u životu, kad smo krenuli da gradimo kuću, kad je meni krenulo dobro. Kad sam krenula da ređam hitove, tada su krenule vradžbine. Smatram da kada si siromašan, nikome ne smetaš. Kada mi je krenulo dobro, maćeha mi je nalazila vezane sveće u crvenim koncima ispod dvorišne kapije. Baš tu u tom šancu, da se nama baš zatre. Zatim krvavi veš umotavan gde je napisano svašta za oca na primer. Ima ljudi koji se time bave sigurno.

Rada kaže da se duhova ne plaši i da zna da postoje:

- Verujem da postoje i volela bih da osetim prisustvo svojih pokojnih ljudi, na majku mislim pre svega. Znam da su oko nas i volela bih da osetim neki znak i prisustvo.

Rada Manojlović Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Manojlovićeva je jednom prilikom u emisiji "Divanshow" govorila o tome da postoje ljudi koji su okrenuti đavolu:

- Verujem da postoje ljudi koji šalju lošu energiju, kao što se mi molimo Bogu za dobro, oni se tako mole satani i đavolu za loše, ali ja jedino verujem u ono "svakome se vrati kako drugom radi". Uglavnom, u šta veruješ to ti se i dešava, ono si što jedeš, ono si što čitaš ono si što gledaš, ono si u šta veruješ.

Kurir.rs