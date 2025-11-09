Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala

Pevačica Jana Todorović stigla je sa nastupa, a naša ekipa ju je uslikala na aerodromu. Nju je sačekala ćerka Kristina Džulijen zbog koje se nedavno našla u centru skandala.

Naime, pevačica Jana Todorović je nedavno bila u centru skandala sa ćerkom Kristinom Džulijen, kad ju je nakon nekoliko čašica pića pred kamerama "spustila" rekavši joj da "nikako nije za kamere" i da joj je to "poslednji intervju u životu", zbog čega su njenoj naslednici bile pune oči suza.

Sada je pevačica otkrila da joj je juče bio težak dan, a dotakla se i odnosa sa naslednicom.

- Juče mi je bio mnogo težak dan, Banetu je bio rođendan i imam osećaj kao da sam ga ponovo oživela, i svi smo to mnogo teško podneli i moja sestra i cela familija. Ne dao Bog nikome da se to desi, rekla je Jana o sestriću koji je preminuo 2021. godine.

Jana je i otkrila da ćerka stalno dolazi po nju na aerodrom posle nastupa.

- Uvek dolazi po mene, mama je nekad nervozna pa kaže svašta, dodala je Jana.

Posvetila pesmu sestriću koji je preminuo

Jana Todorović doživela je porodičnu tragediju kada joj je 2021. godine preminio sestrić Branislav koji je imao samo 33 godine. Jana je svu bol pretočila u pesmu "Bože moj", koju je posvetila upravo njemu.

Jana je pesmu simbolično objavila na dan njegovog rođendana, kao večni znak ljubavi, sećanja i tuge koja ne prolazi.

Ispod spota koji je danas objavljen na YouTube-u, Jana je napisala:

- Ova pesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan! Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvek ostati u našim srcima. Bože, hvala ti za njih! Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvek!“