Pevačica Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj danas su stigli u Beograd gde će provesti nekoliko dana.

Anastasija i Nemanja su bili u opuštenoj garderobi, a nisu krili osmehe na licu. Iako nisu bili voljni za izjave, stali su da ispoziraju medijima.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj na aerodromu, stigli u Srbiju  Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na molbu fotografa da poziraju, Anastasija je kratko rekla: "Kako ovakvi?", ali je ipak odlučila da će stati ispred fotoaparata.

Njih dvoje su vukli kofere, a Anastasija nije skidala osmeh sa lica.

Nakon što su napustili zgradu, sačekao ih je vozač, a oni su se pozdravili sa njim i ubacili stvari u gepek pa se uputili ka daljoj destinaciji.

Kurir.rs/Blic

