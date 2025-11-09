Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković odgovorila bivšoj drugarici Kiji Kockar koja je nedavno rekla da ju je pevačica razočarala.

Iako nije htela nikada da govori o razlozima zbog kojih je njihovo prijateljstvo prekinuto, Kaća je sada odlučila da iznese svoju stranu priče, a rekla je i da je Kija ta koja je prekinula kontakt sa njom.

- Mislila sam da se uopšte ne oglašavam, ali ovako, biću koncizna i jasna da vam objasnim šta se desilo. Vi kao zdravi i normalni ljudi prosudite da li sam ja ikako mogla da povredim nju kako kaže ili njenu porodicu. To se desilo nakon mog porođaja, kada je želela da vidi moju bebu. Želela sam da joj predložim da se možemo videti u mom stanu jer se ne možemo viđati u mojoj porodičnoj kući u kojoj živim sa mužem isključivo zbog njenih Instagram objava, sa osobom koja se sumnjiči da stoji iza ubistva jedne velike i drage osobe koju moj suprug zaista voli voleo i cenio. On je meni rekao da se možemo viđati ali ne u našoj porodičnoj kući. Niko meni nije zabranio naše viđanje jednostavno sam ja njoj rekla da se možemo videti u mom stanu a ne u našoj porodičnoj kući iz razloga koje sam navela nije dobrodošla. Procenite da li sam ja mogla da povredim nju, njene prijatelje i porodicu... Ja bih zaista želela da se konačno dozove pameti i shvati da kada pogreši prizna da je pogrešila i da prestane da krivi druge ljude - rekla je ona, pa nastavila:

- Ne volim da se šire tako neke priče o meni i da budem okarakterisana kao nešto što nisam. Želim da stavim tačku na sve to. Ja bih volela da ona malo razmisli kada se nešto tako desi da malo sebe preispita da li je neko nju povredio ili problem pronađe u sebi.

Rekla je i da je želela da porazgovaraju o svemu.

- Ja sam to želela da se vidimo oči u oči. Ona je prekinula komunikaciju sa mnom nakon ovoga što sam joj rekla. Procenite da li sam ja nekog uvredila i povredila.

Kija: "Uvredila je moju porodicu"

- Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povredila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta pričam o njoj. Uvredila je celu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se kockice sklopile, shvatila sam da treba da ostane kako je i hvala joj - rekla je Kija.