Pevač Radiša Trajković Đani otkrio je da je bio neveran supruzi Slađi, ali da su sve probleme uspeli da prebrode.

Kako je istakao, nakon što su uspeli da prevaziđu kbrane krize žive nikad harmoničnije i da mu je Slađa uvek tu za sve.

- Super sam, super je i porodica, svi smo na okupu i to je najvažnije. Moram da kažem da me najviše sluša žena, a najmanje ne smem da kažem, dobiću batine - rekao je Đani pa je otkrio da li ga je nekada Slađa uhvatila na delu:

- Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na delu i da je bilo dva šamara i ćao.

Đani je otkrio da li je nekada imao neki veći sukob sa Slađom:

- Nisam, mi sve rešavamo zajedno - rekao je Đani pa je priznao da je snimio pesmu za svoju suprugu Slađu:

- Snimio sam pesmu i da imam dva života i njega bi posvetio tebi, tu pesmu sam snimio pre sedam meseci, ali se desila povreda pa nisam pustio tada - rekao je Đani, pa ponovo pričao o porodici i budućem zetu:

- Najviše me sluša ćerka, sinovi onako, snajke su dobre, ali najviše bi voleo da budući zet vodi računa o mojoj ćerki. Svima je interesantno što moja ćerka ne voli kamere, ona se stalno sklanja pa sada svi pišu o njoj. Moram da kažem da sam ja radio dosta, a moja Slađa je bila sa decom, vodila računa o njima - zaključio je Đani u emisiji "Premijera".

Đani: "Dosta je bilo varanja"

Ovo nije prvi put da pevač priča o neverstvu, pa je tako nedavno Đani, gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića pričao ponovo o Slađi, a kroz šalu je provukao i neverstvo.

- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.

Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.

- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmejao je sve u studiju.

