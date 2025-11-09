Slušaj vest

Pevačica i finalistkinja „Pesme za Evroviziju“ i „Zvezda Granda“, odnedavno i diplomirana pravnicaAleksandra Caka Ivanov, nakon što se već jednom oprobala na velikoj sceni RTS-a, vraća joj se ponovo.

Naime, Caka je potvrdila učešće na festivalu narodne muzike „Sabor“, gde će nastupiti kao solistkinja i to u konkurenciji u kojoj su Ilda Šaulić, Saša Lazarević Kudra, Miki Mećava i drugi poznati izvođači.

Njena pesma, kako i sama Caka kaže, donosi pravi „filmski“ momenat, što i ne čudi, jer je tekst i muziku radio Miljan Miletić, dok je aranžman poveren proslavljenom Vidanu Stoliću.

Caka na Pesmi za Evroviziju

Caka je nastupala na poslednjoj „Pesmi za Evroviziju“. Ona je izvela duet sa kolegom Milanom Nikolićem pod nazivom „Storia Del Amor“.

Oni su došli do finala, ali je pobedu odneo Princ od Vranje.

Ipak, ona jepokazala je da ne igra na sigurno i da voli da rizikuje – i to joj se, očigledno, isplatilo.

