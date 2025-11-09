Slušaj vest

Pevačica i finalistkinja „Pesme za Evroviziju“ i „Zvezda Granda“, odnedavno i diplomirana pravnicaAleksandra Caka Ivanov, nakon što se već jednom oprobala na velikoj sceni RTS-a, vraća joj se ponovo.

Naime, Caka je potvrdila učešće na festivalu narodne muzike „Sabor“, gde će nastupiti kao solistkinja i to u konkurenciji u kojoj su Ilda Šaulić, Saša Lazarević Kudra, Miki Mećava i drugi poznati izvođači.

Aleksandra Caka Ivanov Foto: Printscreen YouTube

Njena pesma, kako i sama Caka kaže, donosi pravi „filmski“ momenat, što i ne čudi, jer je tekst i muziku radio Miljan Miletić, dok je aranžman poveren proslavljenom Vidanu Stoliću.

Caka na Pesmi za Evroviziju

Caka je nastupala na poslednjoj „Pesmi za Evroviziju“. Ona je izvela duet sa kolegom Milanom Nikolićem pod nazivom „Storia Del Amor“.

Oni su došli do finala, ali je pobedu odneo Princ od Vranje.

Ipak, ona jepokazala je da ne igra na sigurno i da voli da rizikuje – i to joj se, očigledno, isplatilo.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZVEZDA GRANDA IMA DIPLOMU OVOG TEŠKOG FAKULTETA Svi je znate kao pevačicu, a od nje biste mogli i da tražite savete!
Aleksandra Caka Ivanov
StarsOVA ZVEZDA GRANDA VOZI FERARI OD POLA MILIONA EVRA! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga obožava
Minju Stanković uništio Stefan Subotić
StarsŠUŠKALO SE DA JU JE POPOVIĆ IZBACIO IZ GRANDA, A SAD JE POSTALA POROTNIK NA SUĐENJU! Podelila sa svima detalje: Mi odlučujemo o njihovoj sudbini...
aps.jpg
StarsMARIJA ŠERIFOVIĆ SE VRATILA U ZVEZDE GRANDA Podelila video sa snimanja nove emisije, evo koju je ulogu preuzela na sebe! (VIDEO)
Marija Serifovic .jpg
Stars"PRVI DANI SU NAJTEŽI" Dara Bubamara na mukama zbog izgleda! Evo koje drastične mere je preduzela
Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda

 Ana Sević ne planira da se vraća estradi:

"Ne planiram da se vracam estradi": Ana Sevic slavi rodjendan u ZG, pa otkrila detalje o karijeri Izvor: MONDO/Đorđe Milošević