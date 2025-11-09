Slušaj vest

Budva je oduvek bila glavno mesto za dobar noćni provod tokom leta na Crnogorskom primorju.

Najveće muzičke zvezde nastupaju tokom sezone, pune klubove, a nakon odrađene svirke uglavnom nastavljaju dalje. Ranije to nije bilo tako. I oni su voleli da se provedu za svoju dušu, opuste se ne razmišljajući da li će ih neko videti ili fotografisati. Pre nekoliko godina njima, ali i drugim poznatim ličnostima omiljeno mesto je bio jedan manji, mračniji lokal, u koji su redovno svraćali. Unutrašnjost tog kluba čuva mnoge estradne tajne.

cg.jpg
Foto: Kurir

Ekipa Kurira koja je boravila u Crnoj Gori svojevremeno je otišla do tog lokala, ali on u tom trenutku nije radio.

Raspitujući se o tom mestu, naišli smo na konobara koji je nekada radio u tom lokalu. U razgovoru se prisetio raznih situacija i dešavanja s poznatim ličnostima kojima je svedočio.

- Ništa više nije kao što je nekad bilo. Danas ovo mesto nema nekog smisla, slabo radi, a ni ti poznati više ne dolaze. Zato ni ja više tu ne radim. Nema vajde - započeo je priču naš sagovornik, koji zbog ljudi koje poznaje i nekadašnjih kolega ne želi da mu se javno otkriva identitet, pa je otkrio da su tokom Lukas i Daijela Vranić, dok su bili u ljubavi, često dolazili baš tu.

Danijela Vranić Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

- Nekada su u klub zajedno dolazili Aca Lukas i Danijela Vranić. Voleli su viski više od svega. Sećam se da je jedino bilo bitno da uvek ima leda i da im čaše nikada ne budu prazne. I Dragan Stojković Piksi je dolazio, pa Marina Visković. Tad je bila u vezi s onim dečkom s kojim je bila deset godina. Klub je voleo i Saša Ćurčić, pa Džej Ramadanovski. E to su bile za sve nas mnogo dobre noći - priseća se ovaj konobar i otkriva da li su pevači bili izdašni kada je u pitanju bakšiš.

- Lukas je uvek bio pravi džek, nikada nije imao zmiju u džepu. Kako dođe s Danijelom Vranić, ma pravo s vrata, čim kroči u lokal, da pevaču 500 evra. Saša Ćurčić je u klubu dočekivao zore. Bio je izuzetno druželjubiv i galantan, obožavao je da čašćava devojke koje su dolazile. U to vreme bio je baš pravi šmeker.

"Skakali smo od sreće kad smo ga videli"

Bira destinacije gde se provodi  Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Marko Karović, Nenad Kostić

Naš sagovornik posebno pamti sadašnjeg fudbalskog selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Kad nam je Piksi dolazio, ma svi smo skakali od sreće. Meni se dešavalo da bez 300 evra bakšiša ne izlazim iz smene, a muzika je tek uživala. U klubu je radila jedna pevačica, e od nje je Džej hteo da pravi muzičku zvezdu. Mnogo mu se sviđala, bio je ludo zaljubljen u nju, a ona žena visoka dva metra, a on, znate već...

Jelena Gerbec imala probleme sa ljubomornim dečkom

Zvezda "Granda" Jelena Gerbec je u tom klubu počela karijeru, a naš sagovornik se i nje dobro seća.

Pevačica se dosetila kako da napravi interesantnu situaciju Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Youtube/Grandonline

- E da, Jelena Gerbec je ovde počinjala. Tadašnji dečko je nije ispuštao iz vida. Mnogo je bio ljubomoran. Imala je i neke probleme ona ovde s njim. Rasprave, svađe, to je baš bilo teško za nju - završio je naš sagovornik.

gerbec.jpg
jelena.jpg
Jelena Gerbec
Jelena Gerbec

