Slušaj vest

Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji što je naišlo na iznenađenje u javnosti.

Voditelj je u toj medijskoj kući radio od 2008. godine i mnogi su ga smatrali zaštitnim licem te kuće.

Marića od skoro gledamo u istoj tolk šou emisiji "Ćirilica" koju godinama vodi a koja se sada prikazuje na TV Prva i ide jednom nedeljno.

Milomir Marić na Prvoj TV
Milomir Marić na Prvoj TV Foto: Printscreen

Sada je nova informacija iznenadila sve, a deo novog formata koji ista televizija priprema svojim gledaocima, biće upravo on.

Naime, TV Prva od ponedeljka startuje sa emitovanjem nove emisije.

Odmah nakon jutarnjeg programa, gledaoci će moći da uživaju u dnevnoj emisiji "Dan na dan" voditelja Milomira Marića.

Ova informativna emisija obrađivaće aktuelne teme i događaje, ali na specifičan i voditelju svojstven način - duhovito, sarkastično, ali objektivno.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsEVO ŠTA SIN VESNE RADUSINOVIĆ ZAMERA MILOMIRU MARIĆU: Književnica otkrila nepoznate detalje iz njihova četiri zida!
damir.jpg
StarsMILOMIR MARIĆ POČEO NOVI JUTARNJI PROGRAM: Ovako izgleda na novom radnom mestu, voditeljki Katarini suknjica napravila problem (FOTO)
Milomir Marić na novoj televiziji
Stars"NISAM VIŠE HTEO DA SE BRUKAM" Milomir Marić otvorio dušu, progovorio o privatnom životu
Milomir Marić
StarsMILOMIR MARIĆ OTKRIO NA KOJU TELEVIZIJU PRELAZI Zajedno sa Katarinom Koršom najavio novi projekat i otkrio sve detalje (VIDEO)
Katarina Korša i Milomir Marić
StarsMARIĆ I KORŠA NAKON ODLASKA SA HEPIJA NA KURIR TELEVIZIJI Poznati tandem otkrio sve o zajedničkom projektu i radu: Njegov zadatak je da bude pametan, a ja lepa
pusti brigu jami milomir foto marko karovic_52 (3).jpg