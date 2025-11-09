Slušaj vest

Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji što je naišlo na iznenađenje u javnosti.

Voditelj je u toj medijskoj kući radio od 2008. godine i mnogi su ga smatrali zaštitnim licem te kuće.

Marića od skoro gledamo u istoj tolk šou emisiji "Ćirilica" koju godinama vodi a koja se sada prikazuje na TV Prva i ide jednom nedeljno.

Milomir Marić na Prvoj TV Foto: Printscreen

Sada je nova informacija iznenadila sve, a deo novog formata koji ista televizija priprema svojim gledaocima, biće upravo on.

Naime, TV Prva od ponedeljka startuje sa emitovanjem nove emisije.

Odmah nakon jutarnjeg programa, gledaoci će moći da uživaju u dnevnoj emisiji "Dan na dan" voditelja Milomira Marića.

Ova informativna emisija obrađivaće aktuelne teme i događaje, ali na specifičan i voditelju svojstven način - duhovito, sarkastično, ali objektivno.