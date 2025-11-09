Ina Gardijan pozira na plaži u kupaćem kostimu sa trudničkim stomakom

Ina Gardijan sa izabranikom Danilom Jovanovićem čeka prvo dete, a par je sada otputovao u Ameriku gde pevačicin partner godinama živi.

Ina je sada na svom Instagram profilu podelila fotografije i pokazala kako sa mužem uživa u Majamiju.

Ina Gardijan pozira na plaži u kupaćem kostimu sa trudničkim stomakom

Pevačica je bila u jednodelnom žutom kupaćem kostimu, a kako možemo videti ona je u poodmakloj trudnoći.

Inače, Danilo je iz imućne porodice i voli putovanja, a mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno pre 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi, a njihove zajedničke objave i dalje postoje na njegovom profilu.

O porodici

O Ininom privatnom životu se ne zna previše, a nedavno je sve iznenadila kada je govorila o ljubavi svojih roditelja.

- Moja majka je razlog razvoda mog oca i njegove prve supruge. Tata i mama su se upoznali mnogo mladi, mama je išla na more u Hrvatsku, tata je bio u vojsci i oni su tad započeli romansu, ali ih je život odveo na dve strane. Mama je bila u Beogradu, tata u Hrvatskoj. Tata se u međuvremenu oženio, ali nekim spletom okolnosti, oni su se ponovo sreli i tata se razveo, pa je stupio sa mamom u odnos i u brak - rekla je pevačica za "Hype" i dodala:

- Mislim da je mama bila razlog i ta ljubav prema njoj, jer on nije mogao da je zaboravi.

Podsetimo, svojevremeno je na društvenim mrežama kružila informacija da je Duško Tošiću u tajnoj vezi sa pevačicom Inom Gardijan, povodom čega se oglasila i sama Jelena Karleuša i tada demantovala ove navode.

