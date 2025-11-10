Slušaj vest

Haris Džinović je istakao da je njegov razvod sa Melinom bio civilizovan, a osvrnuo se i na izjavu: "Ja sam kriv samo što sam davao" koja je i danas viralna.

- Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dve zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Izneo sam lako, iako nije bilo lako - rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Sa ćerkom nije u dobrim odnosima

Haris Džinović je priznao da je teško podneo razvod iako to nije želeo da pokazuje, a otkrio je i da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač.

Melina se udaje za bogatog biznismena

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao nam je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.