Rada Manojlović iznenadila je sve kada je otkrila da se pomirila sa bivšim momkom. Pevačica je govorila potom i o odnosu sa Milanom Stankovićem sa kojim je nakon raskida ostala u prijateljskim odnosima.

Rada je istakla da Milan nije momak sa kojim je obnovila vezu, ali da će doveka imati posebno mesto u njenom srcu.

Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica

- Milan je u ilegali, zapeo je za tu ilegalu. Ne, ne, ne, Milanče je duša i deo mog života zauvek, ali i mene nervira što neće da se otvori, hoće da se javi, ali neće da se otvori. On živi u Beogradu, ne viđamo se koliko bi trebalo, ali videli smo se skoro, to je u poslednjih mesec dana, da - rekla je Rada u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Želi dete

Podsetimo, Rada otkrila da želi da se ostvari kao majka i da je sigurna da je našla "onog pravog".