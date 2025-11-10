Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović (34) trenutno boravi u Atini odakle je objavila fotografije na svom Instagramu i oduševila. Ona je stajlingom sve oduševila, a u prvom planu je bio njen ravan stomak i vitka figura.

Milica se ovoga puta odlučila za džins i majicu, a ovu naizgled običnu kombinaciju je upotpunila sakoom, visokim potpeticama i efektnim sunčanim naočarima.

Nešto kasnije, ona je pokazala i kako je izgledala u noćnom izlasku, a u crnom miniću su njene zategnute noge došle do izražaja.

Međutim, pevačica je priznala da je u jednom trenutku želela da smrša, a tada je otkrila kako je u tom periodu uspela da za 10 dana skine 12 kilograma.

- Prijatelji su mi pričali o tom načinu ishrane sa bananama i vodom, pa sam se na internetu informisala i svima preporučujem. Naravno, uz konsultaciju s lekarom. Bez toga ništa. Svako mora da pronađe ono što njegovom metabolizmu najviše odgovara - rekla je tada Milica.

Jelovnik

Doručak: Tri banane + voda (eventualno čaša nemasnog mleka)

Ručak: Dinstano povrće sa junećim mesom ili riblja čorba

Večera: Grilovana ćuretina ili riba

Samo dve salate su u meniju - ili zelena ili kupus salata, a njih možete jesti uz bilo koji obrok.