Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru pažnje zbog skandala koji je izbio tokom njihovog boravka u Dubaiju. Ana je tada otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu, sa neplaćenim računima i bez povratne avionske karte, kao i da je "na lekovima zbog njega".

Ana Nikolić i Rale Foto: Printscrreen/Ti9ktok

Ona je po povratku u Srbiju rešila da stavi tačku ne samo na emotivni odnos sa kompozitorom, već i na poslovnu saradnju. Međutim, po svemu sudeći, par je izgladio odose.

Ana Nikolić sada je objavila snimak na Tiktoku nakon haosa u Dubaiju na kojem se u pozadini vidi Rale. Snimak je nastao pre nekoliko meseci u Zagrebu, a na snimku se vidi kako uz pesmu baca svoje štikle po bini i nastavlja da peva, dok je u pozadini niko drugi do Goran Ratković Rale.

Pomirili se nakon haosa

Kontroverzni par nakon što su odvojenim letovima stigli iz Dubaija u Beograd, ponovo su zakopali ratne sekire. Medijska ekipa zatekla je kompozitora u jednom beogradskom tržnom centru dok je bio u opuštenoj šetnji sa Anom. Njih dvoje su zajedno obilazili butike i uživali u zajedničkom vremenu, delujući skladno i veselo, prenosi 24 sedam.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Ana sama se vratila iz Dubaija:

Ana Nikolić Izvor: Kurir

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Anu izbacuju iz hotela:

Anu Nikolić izbacuju iz hotela Izvor: Kurir

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.