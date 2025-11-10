Slušaj vest

Prava drama se odigrala, drage moje abronošice, u popodnevnim satima pre nekoliko dana u centru Beograda, kad su se dve poznate pevačice Caca i Faca, prema rečima očevidaca, našle u nezgodnoj situaciji u saobraćaju, što je ubrzo preraslo u vatrenu raspravu!

Sve je počelo kad je Caca naglo zakočila na semaforu, a Faca, koja se nalazila iza nje, zatrubila i uz negodovanje pokušala da je obiđe. U tom trenutku tenzije su dostigle vrhunac!

Prema rečima našeg dobroobaveštenog izvora, obe pevačice su izašle iz automobila i počele da viču jedna na drugu, dok su začuđeni građani posmatrali šta se dešava. Na moju žalost, ovo niko nije snimio telefonom, pa ne mogu da vam otkrijem koje su to zvezde. Niko nije mogao da veruje šta se dešava! U jednom trenutku je izgledalo kao da će se fizički sukobiti, ali razdvojili su ih prolaznici. Ju-ju-ju, šta su sebi dozvolile, a ovamo se prave fine. Iako se incident završio bez većih posledica, na društvenim mrežama su se pojavili komentari očevidaca i izazvali lavinu komentara. Dok jedni osuđuju njihovo ponašanje, drugi tvrde da je sve bilo nesporazum koji je mogao da dobije katastrofalan kraj.

Foto: Kurir štampano

Ali dobro, i to smo preživele, drage moje abronošice. Nego da vam kažem ja jednu lepu vest. Saznala sam da će se u našoj zemlji uskoro otvoriti jedan megaekskluzivni objekat. Ne smem da otkrijem detalje, ali to sam načula od bliskih izvora. Ona je zvezda, ali iz sveta glume, i biće glavna promoterka. E sad, u čemu je caka. Taj brend traži isključivo velika imena i, kad su saznali da je ona poštovana u glumačkom svetu, pristali su, ali smeta im što nije popularna na mrežama. Zvaćemo je Grdana. Ugovor koji je trebalo da bude na pet hiljada evra mesečno spao je na hiljadu i po. Jao, kad je Grdana pročitala stavke ugovora, poludela načisto. Orilo se pozorište, zvala je telefonom i Kurtu i Murtu da se ta stavka ispravi. Obećala je da će naći pratioce na društvenim mrežama za manje od mesec dana. E, tu je pogrešila.

Kad je to rekla, organizatori su počeli da sumnjaju u njene mogućnosti i na korak su da raskinu ugovor s njom. Znate kako se kaže, ko traži veće, izgubi iz vreće. Eto, u toj je situaciji sad naša Grdana. Ne zna ni sama šta će od ponosa, s jedne strane, i želje da zaradi i sarađuje s tako velikom kućom, s druge. Videćemo šta će biti.