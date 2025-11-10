Slušaj vest

Komšije pevačice Suzane Jovanović sa Bežanijske kose ne kriju sreću i uzbuđenje što će udovica Saše Popovića postati baka.

Kako kažu, dolazak bebe, uneće dugo očekivanu radost u njihov dom, u kojem već mesecima, nakon smrti Saše Popovića, vlada tuga i tišina.

- Suzanu retko viđamo nasmejanu otkako je ostala bez Saše - priča jedna od komšinica.

- Znamo koliko joj je teško, ali sada, kada je saznala da će postati baka, kao da joj se u očima pojavila ona stara iskra. Svi se nadamo da će joj ova beba doneti novu snagu i razlog za osmeh.

Komšije kažu da se u kući Jovanovićevih već uveliko priča o dolasku prinove.

- Suzana će, verujte mi, biti divna baka. Neće njima trebati nikakva dadilja - ona će sve raditi s ljubavlju. Znam je godinama, i sigurna sam da će svaku slobodnu sekundu provoditi s unučetom. To dete će biti obasuto pažnjom i toplinom.

Naša treća sagovnornica iz menjačnice prekoputa dodaje da se u poslednje vreme iz dvorišta Jovanovića čuju češće razgovori i lagani smeh.

- Kao da je kuća ponovo živnula. Videla sam Suzanu pre neki dan kako priča sa prijateljicom. Nije to ona ista žena koja je mesecima izbegavala ljude. Verujem da joj ova vest daje snagu da nastavi dalje, i da će joj beba doneti mir koji dugo nije imala.

Kako pričaju oni koji je najbolje poznaju, Suzana se trudi da dani ponovo dobiju smisao i veruje da će joj upravo unuk ili unuka vratiti veru u život i osmeh na lice.

- Bog zna kad treba da pošalje radost - zaključuju komšije.