Melina Galić, nekada Đinović, danas, 10. novembra, slavi 44. rođendan. Bivša supruga Harisa Džinovića je iz Monte Karla gde živi sa bogatim verenikom, došla u Beograd, gde će u krugu nabližih prijatelja obeležiti svoj divan dan.

Ćerka Đina Džinović joj se tim povodom javno obratila. Ona joj je uputila emotivnu poruku na Instagramu.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina i nastavila:

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti, majko, rođendan. Volim te najviše - napisala joj je Đina javnu poruku.

Đina Džinović čestitala mami Melini rođendan Foto: Printscreen Instagram

Melina Džinović je pre nekoliko dana došla u Beograd, a ekipa Kurira ju je spazila na koncertu Emine Jahović u Sava centru. Ona je s prijateljicama sedela u jednoj od loža.

Podsetimo, Melina se nedavno verila, kako su objavili domaći mediji, ona će se za 25 godina starijeg bogatog verenika udati na njegovoj jahti.

Haris Džinović je gostovao u "Premijeri - vikend specijal" gde se osvrnuo na njegov i dizajnerkin razvod.

- Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dve zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Izneo sam lako, iako nije bilo lako - rekao je Haris.

Melina Džinović Foto: ATAIMAGES

Haris Džinović je priznao da je teško podneo razvod iako to nije želeo da pokazuje, a otkrio je i da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač.

Haris Džinović koncert u Voloderu Izvor: Goran Jovanović