Pevačica Edita Aradinović osmelila se i posle dugo vremena se u javnosti pojavila sa novim dečkom Nenadom Stevićem što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Njihovo pojavljivanje je izazvalo veliku intrigu javnosti, pa su se mnogi ustvari zapitali ko je Editin novi partner. Aradinović je i pre no što se pojavila s njim, objavljivala snimke sa Nenadom, ali niko nije znao da su toliko bliski.

Sada je postao viralan jedan video iz teretane i, kako se navodi, on je izgleda trener.

Ona je objavila jedan šaljiv video na kojem se vidi kako trenira, dok je dečko Nenad posmatra

Inače, Stević je poznat po tragičnoj priči iz novosadske crne hronike - preživeo je pokušaj ubistva i bio akter jednog od najdramatičnijih slučajeva u gradu.

Tragedija se dogodila pre devet godina, kada je Teodora Kaćanski ubijena, dok je, prema prvim rezultatima istrage, prava meta napada bio upravo Nenad Stević. Istraga nikada nije potpuno rasvetlila slučaj, a sudski epilog još nije postignut.