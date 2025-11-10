Slušaj vest

Pevačice Nataša Bekvalac i Marija Mikić prisustvovale su jednom venčanju, gde su obe stale među devojke da hvataju bidermajer.

Iako su obe razvedene, one su se borile za mladin buket, jer po narodnom verovanju koja devojka ga uhvati sledeća je za udaju. Njima dvema, ovoga puta, ipak se nije posrećilo. U borbu za bidermajer se uključila i Natašina sestra Kristina Bekvalc, takođe razvedena, ali on nije otišao ni u njene ruke.

Nataša je, reklo bi se prema snimku koji je objavila Marija na svom Instagram storiju, više želela buket, pa je stala u prvi red, ali mlada ga nije bacila u njenom pravcu, pa je on otišao u ruke druge osobe.

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala:

- Srce mi se slama.

Marija Mikić i Nataša Bekvalac hvataju bidermajer Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom

Podsetimo, Marija je u junu objavila da se razvodi od supruga Jovana Pantića.

- Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete - rekla je za Kurir Marija i dodala:

Nataša Bekvalac i Marija Mikić Foto: Printscreen Instagram

- Iako ljubav između partnera nije više na prvom mestu, ostaje poštovanje između nas, sećanje na sve lepo što smo stvorili i najveća snaga da budemo najbolji rodiitelji našoj deci, kao jedini ispit u životu koji moramo da položimo sa 10,00.

Hvala vam na razumevanju u ovom teškom periodu mog života, na svim poljima, trudiću se da budem što bolja i jača. Imala sam potrebu da podelim ovo sa vama jer ste bili uz mene od mojih samih početaka i mislim da obrazloženje situacije najmanje što vam dugujem. Ni Jovan ni ja se više nećemo oglašavati na ovu temu, a vama želim da se čuvate i da zapamtite da je zdravlje najbitnije - završila je pevačica.

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka: bila je udata za Danila Ikodinovića, Ljubomira Jovanovića i Luku Lazukića. Od poslednjeg razvoda, o njenom ljubavnom životu gotovo se ništa ne zna.