Miroslav Ilić svojevremeno je ispričao detalje sukoba sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a do problema je došlo jer je te večeri, kako je priznao, preterao sa pićem.

Poslednjih dana, na mrežama ponovo kruži snimak iz jedne emisije u kojoj se čuveni pevač Miroslav Ilić dotakao incidenta sa pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom, otkrivši da je od nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde dobio šut u cevanicu.

Miroslav Ilić o susretu sa Arkanom

Arkan i Miroslav bili su gosti emisije Milovana Ilića Minimaksa, a pevač je potom otkrio šta se dešavalo te noći:

- Bilo je to osamdesetih, u Sredačkoj ulici, u klubu "Duga". Ja inače godinama ne pijem, ali te noći valjda sam malo preterao... Prišao mi je jedan korpulentan mladić i jako me je šutnuo u cevanicu ispod stola. Sve zvezde sam video. Pogledao sam gore i video dva oka koja nisu bila baš prijateljska - prisetio se pevač.

- Prošla je ta noć, otreznio sam se i otišao u Stokholm, gde sam sreo pokojnog Joksu, mog druga, a ujedno i Arkanovog kuma. On me pita: "Je l’ stvarno, šta to čujem, u Beogradu si imao problema s Arkanom?". Ja kažem da uopšte nemam pojma ko je to. Joksa nastavlja: "Ma šta se praviš blesav, u 'Dugi', ono ispod stola!". Ja mu odgovaram da znam da sam dobio po cevanici, ali ne znam ko je taj čovek. Arkan tada bio nepoznat

Od ozbiljnijih batina pevača je spasao njegov tadašnji menadžer i vlasnik lokala Vladimir Perović.

- Željko Ražnatović tad nije bio poznat kao devedesetih. Miroslav je tih godina mnogo konzumirao alkohol i napao je Arkana pred nekoliko ljudi. Pripit je počeo da ga vređa, a suprug Svetlane Cece Ražnatović ga je samo šmekerski malo šutnuo ispod stola. Slavuj iz Mrčajevaca je hteo odmah da se bije, ali je dalju raspravu sprečio njegov tadašnji menadžer i vlasnik kultnog beogradskog kluba Vlada Perović - ispričao je jednom prilikom za Kurir izvor blizak narodnom pevaču.

Arkan objasnio šta se dogodilo

Arkan je, pak, imao svoju verziju događaja, u koju je umešao i suprugu frontmena Riblje čorbe Boru Đorđevića.

- Miroslav je, kada je trezan, med i mleko, a kada popije – pretvara se u đavola. Bilo je to '82. On je bio uzrujan i svađao se sa ženom Bore Čorbe, a ja sam samo branio damu - rekao je Arkan.

I Bora potvrdio Arkanovu priču

Pokojni frontmen "Riblje Čorbe" ispričao je i sam pozadinu incidenta.

"Došlo je do sukoba između mene i Miroslava i ja sam ga gađao čašom. Nisam ga pogodio jer sam sedeo nezgodno, ali mi je bilo čudno što nije odreagovao. On je ćutao jer ga je Arkan udario ispod stola u cevanicu, a ovaj je znao da je to Arkan, za razliku od mene", ispričao je tad Bora.