Slušaj vest

Sofija Dacić nedavno se razvela od Igora Kojića, sina Dragana Kojića Kebe, nakon svega nekoliko meseci braka.

Uprkos bračnom krahu, ona se okrenula poslovnom razvoju, te pokušava da gradi karijeru kroz takmičenje u "Zvezdama Granda" gde je njen nastup ocenjivao i njen bivši svekar Dragan Kojić Keba.

Ona se pojavila na koncertu Bilje Krstić te otkrila da je ona bila u Biljinom orkestru jednu deceniju.

- Došla sam da podržim Bilju i moje devojke iz Bistrika. Ja sam deset godina pevala kod njih tako da ću večeras znati ceo repertoar...Biću najglasnija iz publike. Po tome ćete da me prepoznati sigurno - rekla je ona kroz smeh.

Sofija Dacić Foto: Printscreen/Instagram

A na pitanje zbog čega je odustala od saradnje sa njima kaže:

- Nisam...nego prosto sada kada sam u takmičenju ne mogu da stignem da idem na sve probe pa zbog toga.

Kebina bivša snajka je otkrila i kada planira da počne sa nastupima:

- Uskoro spremamo nastupe, projekte, neke pesme, već je sve u planu...biće raznih noviteta.

Kako joj se dopala reakcija publike i žirija u njenom pojavljivanju u takmičenju kaže:

1/5 Vidi galeriju Sofija Dacić Foto: Printscreen YouTube

- Publika je bila divna. Reakcije su fantastične i drago mi je zbog toga i znate kada se trudite za nešto ceo život kao ja koja sam u muzici, uvek čekate tu potvrdu od publike i kako da mi ne bude drago. Ja sam išla na takmičenja i kada sam bila mala, ali sada mislim da sam ubola u metu - zaključila je ona, koja se kao devojčica pojavila u Grandovom takmičenju "Neki novi klinci".

Kurir/Telegraf