Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah našla se na meti kritika zbog polovnih patika koje prodaje za 9.000 dinara.

Objavila je fotografiju nošene obuće i odmah su krenule prozivke na mreži "X". Zorannah je na društvenim mrežama objavila fotografiju patika koje prodaje, ali ih, kako se i vidi na objavljenoj fotografiji, nije oprala.

- Alexander McQueen patike, pertle moraju na pranje, 39 - 9000, napisala je Zorana u opisu fotografije koju je objavila.

Ubrzo su usledile prozivke na mreži "X".

- Zorana nešto se može i baciti jer nije sve u stanju za prodaju, ovo je sramota pokloniti kao rabljeno, a kamoli prodavati, glasi jedan komentar.

Doživela neprijatnost u avionu

Kako je Zorannah ispričala, od ulaska u avion je imala problema sa jednim čovekom koji će, kako ona tvrdi, kasnije i da joj uzme stvari.

- Let pun, do poslednjeg sedišta, treba da poleti u 10.45, poleteli smo u pola 12. Ja mrtva, bukvalno. Dolazim na sedište svoje, neki matori sedi do prozora, ne priča engleski. Moje sedište je do prolaza. Ja tu vadim stvari koje mi trebaju, dolazi devojka koja kaže: "Ja sam do prozora!" Matori se diže, ne može da se pomeri, pola sata traži kartu, ne može da nađe. Znači, haos, ljudi čekaju u avionu, a ja već nervozna do bola jer ne mogu ni ja da sednem - rekla je Zorana u svom vlogu.

Zorannah tvrdi da neće biti svadbe

- Stavim telefon na punjač i pokušavam da spavam. Matori ustaje da ide u wc, to traje, sve vreme zeva, neki zvuci, mljacka. Uglavnom, kako je ustajao, on je opalio moj kabl, izvukao iz utičnice i otišao. Ja ponovo zaspim i u nekom momentu se probudim, pogledam, nema mi punjača na podu, nema ga nigde. Matori mi drpio punjač. A on se raspada, dva metra, ceo je bio zeznut. Svakako sam morala da kupim novi - rekla je vidno iznervirana Zorana.

