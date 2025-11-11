Slušaj vest

Tea Tairović, Goran Vukošić, Rada Manojlović i Bojan Vasković iz Leksington benda postali su komšije. Pre pet godina u naselju Voždovac, nedaleko od centra srpske prestonice, izgrađen je luksuzni stambeni kompleks, a cena kvadrata se kreće od 3.000 do 5.000 evra!

Baš tu su poznate ličnosti odlučile da se skuće, pa slobodno možemo reći da je ovo novi estradni kvart, a kako smo čuli od njihovih anonimnih komšija, nisu samo pevači u ovom kompleksu. Tu žive i glumci i influenseri. Pevač Goran Vukošić, osim što ima stan, kupio je i lokal i otvorio kafić.

Ne najave ne može se ući u naselje

Kompleks je opasan kapijama i potrebna je najava i dozvola stanara kako bi neko ušao u naselje. Obezbeđenje i kamere rade 24 sata, tako da je možda upravo to razlog što su javne ličnosti odlučile da se ovde sklone od paparaca i pogleda javnosti. Zgrade imaju do 18 spratova.Nedavno smo posetili ovaj kraj i iskoristili priliku da zaposlene u radnjama u sklopu ovog kompleksa pitamo o njihovim poznatim komšijama.

- Ovde su se odjednom sjatili svi. Ne znam zašto je ovaj kompleks interesantan poznatima, ali verovatno je razlog što tu imaju mir, a nisu daleko od centra. Sve ih generalno viđamo, a najmanje Teu i njenog supruga. I kad ih vidimo da prođu, retko kad imamo priliku da ih sretnemo dok nisu u autu. Bokija svi obožavamo i žena mu je divna. On ima veliki stan, penthaus, i baš su dragi ljudi. Goran je tu naš čovek. On je prvi ovde došao, ima i kafić, pa ga često srećemo. Radu sam tek odnedavno počela da viđam, prezabavna je. Sva u svom svetu, ali vrlo prijatna i komunikativna. Lep joj ovaj novi dečko. Pravi muškarac, za razliku od njenih prethodnih izbora - kroz smeh nam priča prodavačica iz jedne radnje.

Bojan Vasković sa suprugom je kupio penthaus Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Za našu drugu sagovornicu niko u komšiluku nije posebno bitan.

- Pa ja više i ne znam ko je poznat, a ko ne. Zbog ćerke, koja prati te influensere, znam da neki žive ovde, a nekoliko puta sam videla onog pevača, mislim da se zove Bojan. Ne znam mnogo o našoj šoubiz sceni - rekla nam je jedna od komšinica.

Kako su mediji ranije pisali, Rada je stan od 70 kvadrata platila 250.000 evra, dok je Bojan Vasković za penthaus iskeširao skoro pola miliona.

Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Odavno se znalo da najveće muzičke zvezde žive u naselju Bežanijska kosa, u čuvenim kućama s crvenom fasadom, pa su tamo u komšiluku godinama bili Lepa Brena i porodica Saše Popovića, Dragan Kojić Keba, Ilda Šaulić i Viki Miljković.

Ne žale novac za luksuz i mir

Dok mnogi još uvek ne idu sa Bežanijske kose, Viki se s porodicom preselila u luksuzno urbano naselje Beograd na vodi, gde takođe živi mnogo estradnih ličnosti. Marija Šerifović, Đani s porodicom, Andreana Čekić i Teodora Džehverović komšije su u luksuznom kompleksu, dok se u naselju Vest 65, koje se nalazi na Novom Beogradu, često mogu sresti Saša Kovačević, Katarina Grujić, Sandra Afrika, Milica Pavlović, Milica Todorović, Stevan Anđelković i mnogi drugi.

I dok je Beograd na vodi javno mesto, pa svako može šetati ispod prozora poznatih ličnosti, Vest 65 je jedno od naselja u kom je privatnost stanovnika na prvom mestu i tamo je slikanje zabranjeno, a novinarske ekipe mogu ući samo ako neko od stanovnika kompleksa za to da odobrenje. Jedno je sigurno, estradne ličnosti ne žale novac kad su luksuz, privatnost i mir u pitanju.