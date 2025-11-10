Slušaj vest

Adriana Kadar, snajka Teodore Džehverović, preselila se sa porodicom u Dubai. Ono što posebno upala ljudima u oči jeste njeno isklesano telo koje izgleda kao da se nikad nije porađala.

Adriana i njen suprug Sava odlučili su se za drugačije okruženje u kojem će rasti njihova ćerka Dorotea, a da uživaju u Dubaiju dokazuje i ona koja često pokazuje kuda sve idu i šta rade.

Adriana Kadar Foto: Printscreen/Instagram

Sada je objavila porodične fotografije sa plaže, a svi su ostali bez teksta kada su videli njeno telo u kupaćem kostimu. Njoj je doslovno svaki mišić izvajan, a stomak toliko ravan da ima trbušnjake.

Velika razlika u godinama

Inače, Adriana je nedavno na Instagramu govorila o tome kako ona i Sava danas žive i istakla da su uprkos razlici u godinama veoma slični.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - objašnjavala je Adriana koja je priznala da su ipak imali jednu svađu.

Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka. Imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali - rekla je ona.

Majka podržala vezu

Podsetimo, veza Adriane i Save je bila veoma komentarisana jer je ona imala 14 godina kada se zaljubila u Savu koji je radio kod nje u školi kao profesor. On je stariji 15 godina, a Savina majka Gordana Džehverović je vezu podržavala.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Teodora.

Ne propustiteStarsŠKOLJKE, BALONI, SIRENE, TRAMBOLINA... Adriana i Sava Džehverović prosavili Dorotei 2. rođendan, napravili MORSKU BAJKU, tetka Džehva puca od ponosa
adrianaa.jpg
StarsSNAJKA NAŠE POZNATE PEVAČICE JE ŽIVA VATRA! Udala se za 15 godina starijeg profesora, rodila mu ćerku, a kad se skine muškarcima nije dobro... (FOTO)
savodzehverovicadrianakadar.jpg
StarsSMUVALA 15 GODINA STARIJEG PROFESORA I NAPUSTILA SRBIJU! Džehvina snajka sada iznenadila sve problemima u braku: Posvađali smo se kada sam se porodila...
2025-02-08 11_01_24-Instagram.jpg
StarsVRATILI SE IZ DUBAIJA, A U DNEVNOJ SOBI ZATEKLI OVCU! Poznati influenserski par objavio šok snimak iz porodičnog doma, tu je i poznata pevačica (FOTO)
GetOriginalImageById copy.jpg